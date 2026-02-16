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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی شد

دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، میزان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵، مصوباتی را به شرح زیر تصویب کردند:

سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نسبت به منابع بخش کشاورزی استان: ۱۰ درصد

میزان تأدیه بدهی های قطعی و حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف: ۲۷۷۰۰۰۰ میلیارد ریال

مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۴) : ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال

کد مطلب 6750887
زهرا علیدادی

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