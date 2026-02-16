به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵، مصوباتی را به شرح زیر تصویب کردند:

سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نسبت به منابع بخش کشاورزی استان: ۱۰ درصد

میزان تأدیه بدهی های قطعی و حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف: ۲۷۷۰۰۰۰ میلیارد ریال

مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۴) : ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال