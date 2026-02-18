عامل پیروزی الحسین مقابل استقلال از نگاه سایت عربی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الحسین اردن در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۲۸ بهمن به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نماینده اردن خاتمه یافت تا آبی ها از فصل جاری رقابت های آسیایی حذف شوند.

سایت عربی زبان «alghad» در این رابطه نوشت: تیم فوتبال الحسین با درخشش بازیکنان تعویضی خود، صعودی تاریخی به مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ رقم زد. این تیم شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه بین‌المللی امان و در حضور ۳۶۰۲ تماشاگر، در دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ برابر استقلال ایران به پیروزی رسید.

گل‌های الحسین را علی حجبی در دقیقه ۴۰ و دو بازیکن تعویضی، یوسف ابو الجزر در دقیقه ۷۶ و عبیده النمارنه در دقیقه ۵+۹۰ به ثمر رساندند. در مقابل، جاسر آسانی در دقایق ۱۰ و ۴۹ برای استقلال گلزنی کرد.

الحسین که در دیدار رفت نیز با نتیجه یک بر صفر به برتری رسیده بود، در مرحله یک‌چهارم نهایی باید به مصاف برنده دیدار الاهلی قطر و سپاهان ایران برود.

شروع مسابقه برای الحسین شوکه‌کننده بود؛ داور ازبکستانی رستم لطفولین پس از بازبینی صحنه با VAR به دلیل خطای پدرو هنریکه روی مهاجم حریف اعلام پنالتی کرد و آسانی در دقیقه ۱۰ با ضربه‌ای چیپ به سبک «پاننکا» دروازه الحسین را باز کرد.

پس از این گل، استقلال کنترل بیشتری بر بازی داشت و مالکیت نسبی توپ را در اختیار گرفت. نخستین تهدید جدی الحسین در دقیقه ۳۸ توسط محمود مرضی خلق شد که ضربه‌اش از کنار تور بیرونی دروازه عبور کرد. دو دقیقه بعد، همین بازیکن با ارسال کرنر زمینه‌ساز گل تساوی شد و علی حجبی با ضربه سر در دقیقه ۴۰ بازی را مساوی کرد.

در نیمه دوم دو تیم بدون تغییر وارد زمین شدند. استقلال برای جبران نتیجه مجموع حمله کرد و در دقیقه ۴۹ بار دیگر توسط آسانی و با استفاده از اشتباه مدافعان الحسین پیش افتاد.

فشار استقلال ادامه داشت و در دقیقه ۶۱، یزید ابو لیلا ضربه پشت پای روزبه چشمی را مهار کرد. در ادامه، فرانکو رویکرد تدافعی را کنار گذاشت و با ورود عبیده النمارنه و یوسف ابو الجزر به دنبال افزایش توان هجومی تیمش رفت.

تعویض‌ها تأثیرگذار بود و ابو الجزر تنها دو دقیقه پس از ورود به زمین، در دقیقه ۷۶ روی توپ برگشتی از دروازه‌بان استقلال گل تساوی را به ثمر رساند. در دقیقه ۸۹ نیز صیصا فرصت مسلمی را از دست داد.

در نهایت و در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده، یزید ابو لیلی با یک پاس بلند زمینه ضدحمله را فراهم کرد و عبیده النمارنه با استفاده از پیش‌آمدن دروازه‌بان استقلال، گل سوم را به ثمر رساند تا الحسین اربد با این پیروزی تاریخی به جمع هشت تیم پایانی صعود کند؛ اتفاقی که این تیم را به نخستین نماینده اردن در مرحله یک‌چهارم نهایی با فرمت جدید مسابقات تبدیل کرد.

در پایان این دیدار، علی حجبی بازیکن الحسین عنوان بهترین بازیکن مسابقه را از آن خود کرد.