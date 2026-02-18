به گزارش خبرنگار مهر، یوسف الناصری پیش از ظهر چهارشنبه در دوازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، در سخنانی با اشاره به تحولات اخیر در عرصه حقوق بینالملل اظهار کرد: امروز فرصت مهمی برای بازنگری در ساختارهای حاکم بر نظام بینالمللی فراهم شده و کشورهای مستقل میتوانند با همافزایی، زمینهساز شکلگیری نظمی جدید در عرصه جهانی باشند.
وی با بیان اینکه ضعف عملکرد برخی دولتها موجب استمرار بیعدالتی در مجامع بینالمللی شده است، گفت: چرا با وجود تصریح قوانین بینالمللی نسبت به برخی اقدامات آشکارا مغایر با حقوق بشر و حقوق بینالملل، محکومیت مؤثری صورت نمیگیرد؛ این مسئله بیش از آنکه ناشی از قدرت طرف مقابل باشد، به کاستیها و کمتحرکی ما بازمیگردد.
دبیر شورای علمای عراق افزود: در برخی کشورهای اروپایی علیه نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی احکام قضایی صادر شده و حتی بر اساس قوانین همان کشورها، امکان بازداشت در صورت ورود وجود دارد، همچنین دادگاه بینالمللی نیز در قبال نخستوزیر کنونی این رژیم حکم صادر کرده است و با این حال، برخی مدعی میشوند که این احکام قابلیت اجرا ندارد، در حالی که این سخنان در راستای تضعیف حقوق ملتها و القای ناتوانی در پیگیری حقوقی است.
الناصری با اشاره به حضور خود در کنفرانسهای بینالمللی و دیدار با قضات دادگاههای بینالمللی بیان کرد: بسیاری از حقوقدانان و قضات در محافل تخصصی بر ضرورت مقابله با فشارهای سیاسی علیه نهادهای قضایی بینالمللی تأکید دارند و رویکردهای یکجانبه برخی دولتها را مخالف اصول مسلم حقوق بینالملل میدانند.
وی گفت: اقداماتی نظیر اعمال محدودیت علیه قضات دادگاههای بینالمللی، از جمله محرومیتهای مالی یا محدودیت در صدور ویزا، نشانهای از تقابل با استقلال نهادهای قضایی جهانی است و با مبانی حقوق بینالملل سازگاری ندارد.
این حقوقدان بینالمللی در ادامه با طرح پیشنهاد تأسیس نهادهای مردمی و تخصصی در حوزه حقوق بشر اظهار کرد: ملت ایران میتواند با ایجاد سازمانهای متعدد و تخصصی در عرصه حقوق بشر، از جمله تشکلهای جوانان حقوقدان، حضوری فعال و سازمانیافته در مجامع بینالمللی داشته باشد و از ظرفیتهای حقوقی برای دفاع از حقوق ملتها بهره گیرد.
وی افزود: نیازمند شکلگیری هزاران نهاد و مجموعه حقوقی در داخل و خارج از کشور هستیم که مأموریت آنها نه صرفاً فعالیت داخلی، بلکه حضور مؤثر در سازمانهای بینالمللی و پیگیری مستمر مطالبات حقوقی باشد.
الناصری با اشاره به برگزاری نشستهایی با حضور نمایندگان حدود ۲۰ کشور برای بررسی ایده نظم جهانی جدید گفت: در این نشستها این موضوع مطرح شد که یا کشورهای غربی باید در چارچوب اصلاح ساختارهای موجود، رویکردی عادلانه در پیش گیرند یا کشورهای مستقل به سمت تأسیس نظم نوین جهانی حرکت کنند؛ نظمی که متکی بر عدالت، استقلال و احترام به حقوق ملتها باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها خود را قربانی سیاستهای دوگانه و اقدامات مغایر با حقوق بینالملل میدانند و همین مسئله میتواند زمینهساز همگرایی گسترده برای ایجاد محور جهانی جدید باشد.
دبیر شورای علمای عراق با اشاره به تحولات میدانی و سیاسی منطقه بیان کرد: محور مقاومت میتواند از وضعیت کنونی عبور کرده و از مرحله دفاع به مرحله کنش فعال و تعیینکننده وارد شود؛ این روند نیازمند آمادگی همهجانبه و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود است.
الناصری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ماهیت عمیق و بنیادین تقابلهای موجود گفت: این تقابل محدود به یک بازه زمانی کوتاه نیست و ابعاد وجودی دارد، از این رو آمادگی فکری، فرهنگی و حقوقی برای مواجهه با آن ضروری است.
وی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ انتظار و معرفی منجی موعود در سطح جهانی افزود: اعتقاد به منجی آخرالزمان ظرفیتی فرهنگی و معنوی است که میتواند در میان ملتها گسترش یابد و زمینهساز همگرایی جهانی بر محور عدالت و معنویت باشد.
این حقوقدان بینالمللی در پایان بر لزوم بهرهگیری از فضای معنوی و فرهنگی جهان اسلام برای تبیین این مفاهیم تأکید کرد و گفت: تبیین مبانی اعتقادی و حقوقی در کنار پیگیریهای رسمی، میتواند در شکلگیری نظم عادلانهتر در عرصه بینالملل نقشآفرین باشد.
قم – دبیر شورای علمای عراق با انتقاد از رویکردهای دوگانه در اجرای قوانین بینالمللی گفت: ساختار فعلی نظام بینالملل کارآمدی لازم برای تأمین عدالت را ندارد.
