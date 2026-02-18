به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مسعود صبایی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت چادرملو، هدف از برگزاری این نشست را تقویت ارتباط نظاممند و مؤثر دانشگاه با صنعت عنوان کرد و گفت: در دوره جدید مدیریت دانشگاه، سیاستگذاری کلان بر مبنای «دانشگاه تأثیرگذار» تعریف شده و تلاش داریم نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه را در جایگاه واقعی خود بهدرستی ایفا کنیم.
وی با تأکید بر رویکرد نوین دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در چارچوب این سیاست، دانشگاه علاوه بر توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، ایفای نقش فعال، مسئلهمحور و مسئولانه در حل مسائل صنعت و جامعه را بهطور جدی دنبال میکند.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ویژگیهای دانشگاههای نسل چهارم و پنجم اظهار کرد: در این نسل از دانشگاهها، موضوعاتی همچون محیط زیست، توسعه پایدار و اثرگذاری اجتماعی از جایگاه ویژهای برخوردارند و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با همین نگاه، برنامهریزی و هدفگذاری کرده است.
دکتر صبایی با اشاره به اجرای پروژههای مرتبط با صرفهجویی انرژی در دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر، پروژههایی در حوزه صرفهجویی انرژی و بررسی پیامدهای اجتماعی آن در دانشگاه در دست اجراست که بخشی از آنها بهصورت مستقل و بخشی دیگر در تعامل و همکاری با بخش صنعت دنبال میشود.
وی با تأکید بر همکاری راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: تفاهمنامه منعقدشده با این شرکت نیز در راستای رویکرد دانشگاه برای ایفای نقش مؤثر در حل مسائل صنعت و حرکت به سوی توسعه پایدار به امضا رسیده است.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تحولات فناورانه در بخش صنعت خاطرنشان کرد: انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال در صنایع مختلف در حال تحقق است و مبنای این تحولات، بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ارتقای بهرهوری و تحول فرآیندهای تولید است. یکی از محورهای اصلی این تفاهمنامه، ورود به حوزه «صنعت نسل چهارم» در بخش معدن است، مفهومی که در بسیاری از صنایع تحت عنوان تحول دیجیتال دنبال میشود.
وی در پایان تأکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، محور اصلی بسیاری از این تحولات صنعتی است و این تفاهمنامه نیز با همین رویکرد منعقد شده و اجرای مفاد آن با جدیت از سوی دانشگاه پیگیری خواهد شد.
نظر شما