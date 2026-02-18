۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

افزایش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

افزایش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دماهای بیشینه استان تا پس‌فردا روند افزایشی خواهند داشت.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از روند افزایش نسبی دما در استان طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: دماهای بیشینه تا پس‌فردا افزایش خواهند داشت و این تغییرات بیشتر در طول روز محسوس خواهد بود.

نوروزی با اشاره به شرایط جوی امروز استان افزود: آسمان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد رخ خواهد داد. همچنین در پاره‌ای نقاط احتمال شکل‌گیری غبار رقیق وجود دارد که البته شدت آن چندان زیاد نخواهد بود.

وی تأکید کرد: این تغییرات می‌تواند بر زندگی روزمره مردم اثرگذار باشد؛ از کاهش مصرف انرژی در بخش گرمایشی گرفته تا افزایش نیاز به مدیریت منابع آبی. شهروندان در ساعات گرم روز از فعالیت‌های سنگین در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان نیز برنامه‌های آبیاری خود را با توجه به شرایط جدید تنظیم نمایند.

نوروزی بیان داشت: چنین نوساناتی می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات اقلیمی گسترده‌تر باشد. این موضوع اهمیت توجه به مدیریت پایدار منابع طبیعی و برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه آب و انرژی را دوچندان می‌کند.

