افزایش دما در استان سمنان؛ اسفند با گرما آغاز می شود 

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از امروز چهارشنبه به تدریج شاهد روند افزایشی دمای هوا در اقصی نقاط استان سمنان به ویژه نیمه غربی، نقاط صنعتی و نیمه جنوبی خواهیم بود.

از فردا به جز شهرهای شاهرود، میامی، مهدیشهر مابقی شهرهای استان سمنان بیشینه ای بالای ۲۰ درجه سانتی گراد را تجربه خواهند کرد و این یعنی اسفند ۱۴۰۴ با گرما از راه می رسد! همچنین باید تاکید کرد که این روند افزایشی تا نیمه هفته آتی هم ادامه خواهد داشت.

در مرکز استان سمنان شاهد جوی آرام و آسمانی صاف تا قسمتی ابری هستیم روند افزایشی دمای هوا در سمنان از امروز آغاز شده به صورتی که بیشینه و کمینه دمای هوا که امروز ۲۰ و ۹ درجه بالای صفر اعلام شده فردا به ۲۲ و ۱۱ درجه بالای صفر تغییر خواهد کرد.

روند افزایشی دمای هوا در غرب صنعتی

در آرادان هم شاهد افزایش دمای هوا و همچنین وزش باد خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان کوچک اما زیبا برای امروز ۲۳ و ۱۰ درجه بالای صفر اعلام شده است در ایوانکی هم وضعیت مشابه خواهد بود بیشینه و کمینه دمای هوا ۲۲ و۱۲ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در دامغان اما وضعیت قدری متفاوت است آسمان برای روز چهارشنبه و پنجشنبه نیمه ابری همراه با وزش باد و افزایش ابر در ساعات شامگاهی گزارش می شود بیشینه و کمینه دمای هوای دیار صد دروازه برای امروز ۱۹ و ۹ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در شاهرود آسمان نیمه ابری است فردا اما آسمان صاف خواهد بود و پدیده خاص جوی نیز در این شهرستان مشاهده نمی شود بیشینه و کمینه دمای هوا برای امروز ۱۷ و شش درجه بالای صفر و برای فردا ۱۸ و هشت درجه بالای صفر اعلام شده است.

گرمسار گرمترین و میامی سردترین نقطه استان سمنان شد

گرمسار اما روند افزایشی دمای هوا را بیش از دیگر نقاط شاهد خواهد بود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز ۲۳ و ۱۰ و برای فردا ۲۴ و ۱۲ درجه بالای صفر اعلام شده که گرمترین در کل استان سمنان است.

میامی آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد را شاهد طی روز و شب چهارشنبه شاهد خواهد بود و بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۶ و شش درجه بالای صفر اعلام شده است از فردا استثنائاً در میامی شاهد افزایش ابر و کاهش دمای هوا خواهیم بود زیرا جبهه هوای کم فشاری از سمت استان گلستان وارد این شهرستان می شود تا جایی که بیشینه و کمینه دمای هوا در روز جمعه به ۱۵ و چهار درجه بالای صفر نیز کاهش خواهد یافت.

اما در دیگر نقاط استان سمنان افزایش دمای هوا استمرار خواهد داشت در سرخه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان زیبا برای امروز ۲۰ و ۱۰ درجه بالای صفر و برای فردا ۲۲ و۱۱ درجه بالای صفر اعلام شده است.

افت کیفیت هوا از فردا

با توجه به گزارش های هواشناسی و همچنین نقشه های پیش یابی و گراف های ماهواره ای می توان به این نتیجه رسید که نیمه غربی و جنوبی استان سمنان از امروز شاهد روند افزایشی دما هوا خواهد بود روندی که تا میانه های هفته آینده هم ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر باید این نکته را هم متذکر شد که از فردا غبار و همچنین آلاینده های صنعتی نیز در شهرهای غربی و صنعتی استان سمنان مانند ایوانکی، آرادان و گرمسار و سرخه و حتی سمنان را شاهد خواهیم بود که کیفیت هوا را کاهش خواهند داد. در این وضعیت از شهروندان دارای مشکلات تنفسی، بیماری های مزمن، آسم و بانوان باردار و کسانی که دارای کودک زیر سه سال هستند توصیه می شود که خانه را کمتر ترک کنند.