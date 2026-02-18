به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «بهار خدمت» با همکاری گروه‌های جهادی و مردمی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و کرمان برگزار می‌شود و تمرکز آن بر احداث سرویس‌های بهداشتی مدارس عشایری و روستایی در مناطق محروم است.

بنیاد علوی در تأمین مصالح عمرانی اردوهای جهادی حمایت ویژه خواهد داشت تا پروژه‌ها با سرعت و کیفیت اجرا شوند.

گروه‌های جهادی علاقه‌مند می‌توانند با تکمیل فرم در پرس‌لاین به آدرس https://survey.porsline.ir/s/X9CeT43Z آمادگی خود را برای پیوستن به این حرکت اعلام کنند. جزئیات تکمیلی نیز از طریق کانال اختصاصی پویش در پیام‌رسان «بله» به آدرس @baharekedmat اطلاع‌رسانی می‌شود.

مهلت ثبت‌نام گروه‌ها تا چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه تعیین شده است و بنیاد علوی از همه گروه‌های جهادی و مردمی دعوت کرده است در این حرکت جمعی برای کمک به محرومان کشور مشارکت کنند.

این پویش بخشی از اقدامات بنیاد در راستای توسعه عدالت آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کشور است.