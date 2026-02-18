دستگیری باند سارقان تلفن همراه در فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج الله اسدالهی ظهر سه شنبه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف و موبایل قاپی و کیف قاپی در سطح شهرستان فردیس بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی سرانجام موفق شدند 3 نفر سارق را در این خصوص شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت: متهمان که با یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به قاپ زنی گوشی تلفن همراه سوژه های خود نموده و سپس متواری و از طریق مالخر گوشی ها را به فروش می رساندند در مواجهه با مستندات پلیسی به 20 فقره سرقت تلفن همراه از طریق زورگیری و قاپ زنی اعتراف و تعداد 16 دستگاه گوشی تلفن همراه از مالخر پرونده نیز کشف شده است.

سرهنگ اسدالهی ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی به مراجع قضایی با قرار مناسب روانه زندان شدند.