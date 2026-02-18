«پرونده باز» رونمایی شد؛ تلاش دشمن برای مخدوش کردن تصویر آینده انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از مستند «پرونده باز» امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن با حضور شهاب اسفندیار رئیس دانشگاه صداوسیما، محمدحسین کشکولی مدیر شبکه افق، محسن یزدی تهیه کننده و جمعی از دانشجویان دانشگاه برگزار شد.

شهاب اسفندیاری در ابتدای سخنانش بیان کرد: حوادث دی ماه و جنگ ۱۲ روزه به نظرم پازل هایی از اتفاقات مشابه هستند گویی که می‌توان با کنار هم گذاشتن اینها و وقایع گذشته، تاریخ را بازخوانی کرد.

پیش‌بینی حاج قاسم چطور به حقیقت پیوست

وی در ادامه گفت: از دلایل غربت حاج قاسم این بود که متهم بود در سوریه پول و وقت و جان انسان ها را بیهوده هزینه می کند. به تازگی هم یادداشتی از او منتشر شد که از این اتهامات گفته بود. زمانی تلقی می شد که کارهای او در سوریه مانع از برجام است. این تصور در ذهن دیپلمات‌ها و افراد سیاستمدار ما بود. حاج قاسم در آن یادداشت می نویسد که سوریه سدی است که اگر شکست داستان مغول اتفاق می افتد و ما در جنگ ۱۲ روزه و در وقایع اخیر دیدیم که همین طور شد.

رئیس دانشگاه صداوسیما عنوان کرد: تا ایران در سوریه حضور داشت امنیت ملی هم فراهم بود، نه فقط در کشور که ما در منطقه هم نقش ایفا می کردیم اما ذهن جوانان و مردم ما را به گونه ای پر کرده بودند که پول مردم ما با حضور در سوریه از بین می‌رود. ولی به خاطر قدرتی که حاج قاسم در منطقه ایجاد کرده بود آمریکایی ها آمده بودند تا با ما مذاکره کنند.

وی در پایان سخنانش گفت: برخی تجربه ها باعث شد بفهمیم در روابط بین الملل لبخند و مذاکره ظاهر ماجراست. جنایاتی که در مخیله انسان نمی گنجد در این نظم جدید به وقوع پیوست و ماجراهایی مثل جزیره اپستین را می بینید.

دشمن توانش را گذاشته تا تصویر آینده انقلاب را مخدوش کند

کشکولی مدیر شبکه افق نیز گفت: تمام درگیری امروز ما بر سر یک کلمه یعنی «خلق تصویر» است. دشمن همه توانش را گذاشته تا تصویر آینده انقلاب اسلامی را مخدوش کند. در مقابل ببینید که حضرت آقا تصویر را چطور خلق کردند.

وی با اشاره به تصویر ذهنی نوجوانان عنوان کرد: ما در برقراری ارتباط با نوجوانان مشکل داریم چون تصویر ذهنی آنها را نمی شناسیم، مسئله این است که تصاویر ذهنی نوجوان را درک نمی‌کنیم. به طور مثال چرا باید تصویری که از یک اسطوره در ذهن زنان ساخته‌ شده مردانه باشد؟ آن وقت بسیاری از دخترخانم‌ها، به جای پرداختن به حل مسائل اجتماعی‌شان، به جای نخبگی‌شان و به جای استعدادشان، با یک تصویر مواجه‌ هستند.

مدیر شبکه افق با مطالبه از دانشجویان عنوان کرد: در دانشگاه صداوسیما روش‌های خلق تصویر، کشف تصویر، روش‌های محاصره تصویری و حمله به تصاویر دشمن را باید بیاموزیم. باید از استادانی مثل محسن یزدی بهره گرفت.

محسن یزدی نیز در سخنانی تصریح کرد: ما در ابتداییات رسانه گیر کردیم. وقتی مخاطب در نظر گرفته نمی شود و رسانه در مقام سازنده مخاطب را نمی بیند نمی تواند سازنده و تاثیرگذار باشد. باید اقتضای رسانه را در نظر بگیریم؛ اینکه رسانه چه ملزومات و چه اقتضائاتی دارد و براساس آن پیش برویم.

آمریکایی ها اهل مذاکره نیستند

یزدی با اشاره به مستند «پرونده باز» تصریح کرد: ما مساله ای به عنوان مقابله با آمریکا داریم و اینکه در داخل برخی دیپلمات ها خیانت کردند. سوالی را در این چند وقت بسیار می شنویم که عده ای می گویند ترامپ می خواهد مذاکره کند، چرا انجام نمی دهیم. یا می پرسند چرا غنی سازی را چند ماه صفر نمی کنیم. مساله این است که خیلی از این اتفاقات یک بار در تاریخ رخ داده است. آمریکایی ها هستند که نشان داده اند اهل مذاکره نیستند.

وی با اشاره به مستند گفت: ما در این مستند و با مراجعه به همه دوران های ریاست جمهوری خواستیم یک بار بدون گرایش سیاسی بگوییم همه رئیس جمهورهای ایران چگونه در این مساله پیش رفتند و به نتیجه رسیدیم که ایران چگونه عمل کرده و آمریکا چطور واکنش داشته است و درِ مذاکره را می بندد.

در پایان اباذر صالحیان مدیر گروه مستند شبکه افق نیز عنوان کرد: بحث تاریخ معاصر و مستندسازی را جدی بگیرید. مردم چندان تجربه های تاریخی را نمی دانند و ما هم چندان بازگو نکرده ایم. باید بتوان در مستندها به این سمت رفت.

این مستند به همت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و با مشارکت شبکه افق سیما تولید شده است.