مدودف: کوبا همچنان متحد راهبردی مهم روسیه در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه امروز چهارشنبه از دیدار خود با رودریگز پاریلا وزیر امور خارجه کوبا خبر داد.

معاون شورای امنیت روسیه در این خصوص گفت: کوبا همچنان متحد راهبردی مهمی برای روسیه در میان کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب است.

دیمیتری مدودف در ادامه در خصوص توسعه و تعمیق روابط میان دو کشور با وزیر امور خارجه کوبا گفتگو کرد.

این در حالیست که وزیر امور خارجه روسیه پیشتر در دیدار با همتای کوبایی خود در مسکو گفته بود که «کشورش از آمریکا می‌خواهد که عاقلانه رفتار کند و از اجرای طرح‌های مرتبط با محاصره دریایی کوبا خودداری نماید.»

«سرگئی لاوروف» طی سخنانی در دیدار با «برونو رودریگز» افزود: روسیه اتهامات را مبنی بر اینکه همکاری مسکو و هاوانا تهدیدی برای واشنگتن یا هر طرف دیگری است، رد می‌کند. روسیه از کوبا در حفاظت از امنیت خود حمایت خواهد کرد.تمام مشکلات باید از طریق گفتگو و تبادل دیدگاه‌ها حل و فصل شود.