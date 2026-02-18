عبدالعلی جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته منابع طبیعی، یکمیلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال در مناطق مختلف استان کرمانشاه توزیع خواهد شد و پیشبینی میشود مجموع کاشت نهال تا پایان سال جاری به ۳ میلیون اصله برسد.
وی با اشاره به شعار هفته منابع طبیعی سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری در منابع طبیعی، زمینهساز تولید پایدار» افزود: با توجه به تقارن هفته منابع طبیعی با ماه مبارک رمضان و لیالی قدر، مراسم محوری و اصلی درختکاری در روز هفتم این هفته برگزار میشود.
رئیس جنگلداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ادامه داد: این مراسم با مشارکت گسترده مردم، تشکلهای مردمی و دستگاههای اجرایی عضو نهضت سبز استان در پارک جنگلی چشم سفید برگزار خواهد شد و بهطور همزمان، برنامههای مشابهی نیز در سطح شهرستانهای استان اجرا میشود.
جلیلیان با تشریح روزشمار هفته منابع طبیعی بیان کرد: ۹ اسفند با عنوان «منابع طبیعی؛ رسانه، فرهنگسازی عمومی»، ۱۰ اسفند «منابع طبیعی؛ مراقبت و بهرهبرداری، مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی»، ۱۱ اسفند «منابع طبیعی؛ حفاظت، قانون و پنجره واحد زمین»، ۱۲ اسفند «منابع طبیعی؛ آبخیزداری و آبخوانداری»، ۱۳ اسفند «منابع طبیعی؛ آموزش، پژوهش، جوانان و نخبگان»، ۱۴ اسفند «منابع طبیعی؛ آموزههای دینی و تکریم خانواده» و ۱۵ اسفند «منابع طبیعی؛ درختکاری، طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت» نامگذاری شده است.
وی با تأکید بر نقش محوری مردم در حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد: مردم بهرهبرداران اصلی عرصههای منابع ملی هستند و مشارکت آنها در حفظ جنگلها و مراتع نقش تعیینکنندهای دارد. توسعه فضای سبز شهری، مشارکت در طرحهای زراعت چوب و اعلام هرگونه تخلف، تصرف، تخریب یا حریق از مهمترین مصادیق مشارکت مردمی است.
رئیس جنگلداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه افزود: سامانه ۱۵۰۴ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در حوزه منابع طبیعی است و همکاران ما در کوتاهترین زمان ممکن به این گزارشها رسیدگی میکنند.
جلیلیان با اشاره به اینکه بیش از ۹۷ درصد حریقهای عرصههای طبیعی منشأ انسانی دارد، گفت: مهمترین کمک مردم به منابع طبیعی، پیشگیری از بروز آتشسوزی و پرهیز از هرگونه رفتار پرخطر و آسیبزا در جنگلها و مراتع است.
وی درباره اقدامات حفاظتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین اظهار کرد: پایش عرصههای منابع طبیعی از طریق دوربینهای مداربسته در چند نقطه استان انجام میشود و در کنار آن، تیمهای اطفای حریق به تجهیزات بهروز و دمندهها مجهز شدهاند.
رئیس جنگلداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: استقرار تیمهای حفاظت و دیدهبانی در مناطق مختلف، در کنار استفاده از فناوریهایی مانند پهپاد و تصویربرداری هوایی، نقش مؤثری در کاهش خسارات و تسریع در مهار آتشسوزیها داشته و این رویکرد با جدیت ادامه خواهد یافت.
