۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

امام جمعه سراوان: رمضان میدان تربیت نفس و تمرین همدلی با نیازمندان است

امام جمعه سراوان: رمضان میدان تربیت نفس و تمرین همدلی با نیازمندان است

سراوان - امام جمعه سراوان ماه رمضان را فرصتی برای بازسازی روح و تمرین تقوا دانست و بر ضرورت توجه به نیازمندان و سهیم شدن در سفره‌های افطار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سراوان، ماه مبارک رمضان را نقطه عطفی در حیات معنوی انسان توصیف کرد و گفت این ماه فرصتی برای تربیت نفس، تمرین تقوا و بازسازی روح است.

امام جمعه سراوان با استناد به روایات نبوی افزود پیامبر اکرم (ص) ماه رمضان را «شهر الله» معرفی کرده است؛ ماهی که روزها و شب‌های آن برترین ایام سال هستند و با طلوع آن، درهای رحمت الهی گشوده می‌شود.

وی بر اهمیت انس با قرآن، دعا و استغفار در این ماه تأکید کرد و گفت برنامه‌های عبادی متنوعی برای خواهران و برادران در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام بامری اطعام روزه‌داران و کمک به نیازمندان را از اعمال پرفضیلت رمضان برشمرد و افزود مؤمنان باید با روحیه انفاق و همدلی، به وضعیت فقرا، ایتام و خانواده‌های بی‌سرپرست توجه ویژه داشته باشند.

معنویت و ایمان مردم راز سربلندی ملت ایران در برابر توطئه‌هاست

امام جمعه سراوان در بخش دیگری از سخنان خود، معنویت و ایمان مردم را راز سربلندی ملت ایران در برابر توطئه‌ها دانست و گفت دشمنان با طراحی‌های پیچیده تلاش کردند کشور را دچار ناامنی کنند، اما حضور آگاهانه مردم و وحدت ملی، همه نقشه‌ها را خنثی کرد.

وی با اشاره به تهدیدهای خارجی تأکید کرد ملت ایران از تهدید نمی‌هراسد و جمهوری اسلامی از موضع قدرت با تحولات منطقه‌ای مواجه می‌شود و نیروهای مسلح با آمادگی کامل از عزت و استقلال کشور پاسداری می‌کنند.

حجت‌الاسلام بامری در بخش پایانی سخنان خود خواستار نظارت دقیق‌تر بر بازار به‌ویژه کالاهای اساسی در ماه رمضان شد و گفت آرامش اقتصادی مردم در این ماه اهمیت مضاعف دارد.

وی امنیت فعلی شهرستان سراوان را نتیجه تلاش نیروهای امنیتی و همراهی مردم دانست و بر ضرورت حفظ این امنیت با هوشیاری همگانی تأکید کرد.

امام جمعه سراوان در پایان ابراز امیدواری کرد ماه مبارک رمضان زمینه‌ساز تعالی معنوی جامعه، تقویت وحدت ملی و استمرار مسیر پیشرفت کشور باشد.

