مالیات در خدمت نوآوری؛ فرصت طلایی جهش فناوری در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله قبادی در نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ظرفیتهای قانونی جدید در حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: با اجرای صحیح این قانون میتوان واحدهای تحقیق و توسعه را تقویت و پروژههای فناورانه را بدون افزایش فشار مالی پیش برد.
وی افزود: این اقدام نه تنها رقابتپذیری صنایع استان را افزایش میدهد، بلکه موجب تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه همکاری با شرکتهای فناور میشود.
رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور شرکتهای بزرگ صنعتی در استان تصریح کرد: مجموعههایی مانند شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران و صنایع پتروشیمی میتوانند از طریق سرمایهگذاری مستقیم در شرکتهای دانشبنیان یا صندوقهای فناوری، از اعتبار مالیاتی پیشبینیشده؛ استفاده کنند.
وی بیان کرد: این سازوکار ضمن کاهش هزینههای مالیاتی، زمینه شکلگیری نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر و صندوقهای تخصصی را در استان فراهم میکند و برای استانی در حال توسعه مانند کهگیلویه و بویراحمد یک نقطه عطف در جذب سرمایه خواهد بود.
قبادی با اشاره به اینکه چالش امروز نه در نبود قانون، بلکه در شناخت و اجرای صحیح آن است، بیان کرد؛ اتاق بازرگانی آمادگی دارد با آموزش، ترویج و اطلاعرسانی، فعالان اقتصادی را با ظرفیتهای این قانون آشنا کند و پل ارتباطی میان صنایع، شرکتهای دانشبنیان و دستگاههای اجرایی باشد.
وی ابراز کرد: در صورت بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای این قانون، شاهد رشد سرمایهگذاری فناورانه، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان خواهیم بود..
