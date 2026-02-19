دستگیری حفار غیرمجاز در یکی از روستاهای کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نوری پیش از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اعلام کرد: پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از مناطق روستایی کامیاران، یگان حفاظت میراثفرهنگی به سرعت وارد عمل شد و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی کامیاران بیان کرد: با حضور پاسگاه انتظامی و جانشین فرمانده یگان حفاظت، فرد خاطی شناسایی شد. این فرد با یک دستگاه خودروی پراید سفید در حال حفاری غیرمجاز برای یافتن اشیای تاریخی بود که پس از هماهنگی با مقام قضایی، دستگیر و خودرو توقیف شد.
تشکیل پرونده قضایی و تاکید بر مشارکت مردمی
نوری افزود: پرونده قضایی مربوط به این اقدام غیرقانونی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شد. وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت حفاری غیرمجاز، گزارش خود را به اداره میراثفرهنگی ارائه کنند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
این اقدام نمونهای از تلاشهای مستمر اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان برای پیشگیری از تخریب و حفاظت از میراث تاریخی استان به شمار میرود.
