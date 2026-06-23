به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب نیا عصر سه شنبه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیسکل دادگستری استان کردستان، با اشاره به نقش میراثفرهنگی در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی جامعه اظهار کرد: پاسداری از آثار تاریخی تنها بر عهده یک مجموعه نیست و تحقق این هدف به مشارکت و همراهی تمامی نهادهای مرتبط نیاز دارد.
وی افزود: گستردگی عرصههای تاریخی و فرهنگی استان و تنوع ماموریتهای مرتبط با این حوزه، ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، مدیریتی و قضایی را افزایش داده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان ادامه داد: برخی از آسیبها و تهدیدهای موجود در حوزه میراثفرهنگی از جمله تعرض به محوطههای تاریخی، تخریب آثار و فعالیتهای غیرقانونی، نیازمند برخورد موثر و حمایت دستگاههای مسئول است.
نقش دستگاه قضایی در مقابله با تخلفات حوزه میراثفرهنگی
طالبنیا با قدردانی از همکاری دادگستری استان در پیگیری مسائل مرتبط با میراثفرهنگی عنوان کرد: تعامل میان مجموعه قضایی و ادارهکل میراثفرهنگی موجب تسریع در رسیدگی به پروندهها و تقویت روند حفاظت از آثار تاریخی شده است.
وی مقابله با حفاریهای غیرمجاز و جلوگیری از خروج غیرقانونی اشیای تاریخی را از اولویتهای مهم این ادارهکل برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای مشترک میان دستگاهها میتواند زمینه حفاظت بهتر از داشتههای تاریخی استان را فراهم کند.
آمادگی دادگستری کردستان برای حمایت از حفاظت میراثی
رئیسکل دادگستری استان کردستان نیز در این دیدار با اشاره به ارزش میراثفرهنگی به عنوان بخشی از هویت ملی، بر حمایت از اقدامات قانونی در این حوزه تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان برای همکاری با مجموعه میراثفرهنگی، بر ضرورت استمرار تعامل میان دستگاهها برای حفظ و حراست از آثار تاریخی و فرهنگی تاکید کرد.
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