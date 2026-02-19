آمادگی ثبت احوال برای ارائه آمارهای دقیق جمعیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت با محمد جمالو معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور دیدار و گفتگو کرد.
محمد جمالو در این دیدار با تأکید بر نقش راهبردی دادههای دقیق و به روز جمعیتی، گفت: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع دادههای هویتی با تمام ظرفیت آماده است تا با سرعت و دقت مضاعف، نسبت به ارائه آمارهای دقیق جمعیتی برای سیاست گذاری جمعیتی اقدام کند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به همکاری نزدیک با ستاد ملی جمعیت، افزود: با تمام توان کنار تمامی مجموعههای اندیشه ورز و تصمیم ساز از جمله ستاد ملی جمعیت هستیم، زیرا هر نوع برنامه ریزی باید بر اساس آمایش و پردازش دادههای عملیاتی و صحیح باشد و دادههای سازمان ثبت احوال کشور نمونهای ممتاز، قابل اتکا، بهروز و قابل اعتماد است.
وی بیان کرد: در مرکز رصد جمعیت، ظرفیت بزرگی از دادههای هویتی برای کشور ایجاد شده است و آمادهایم در هر زمینه تخصصی که لازم است با سرعت و دقت نسبت به تولید و ارائه آمار اقدام کنیم.
جمالو با تأکید بر حمایت از طرح «کارت امید مادران» گفت: نهایت همکاری برای اجرای این اقدام صورت خواهد گرفت و در مرکز رصد نیز اهتمام جدی داریم تا سهم شایستهای در ارائه خدمات دقیق به مردم عزیزمان و مادران داشته باشیم.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به برنامههای پیش روی این سازمان، گفت: با برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته با وزیر کشور و دستگاههای اجرایی ذیربط، تا پایان سال دو میلیون کارت هوشمند ملی چاپ و تحویل مردم میشود و طبق برنامهریزی، تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ بدهی کارتهای هوشمند ملی به مردم به طور کامل رفع خواهد شد.
دستجردی: مرکز رصد جمعیت کشور کم نظیر است
مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت نیز در این دیدار ضمن تبریک انتصاب رئیس سازمان ثبت احوال، گفت: این ستاد فعالیت های مشترک گستردهای با مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور صورت داده است و از دادههای این مرکز برای برنامه ریزی کلان به طور گسترده استفاده کردهایم و این زحمات را ارج می نهیم.
وی با تأکید بر اهمیت آمار دقیق تصریح کرد: سازمان ثبت احوال کشور در بام اطلاعات کشور قرار دارد و آمار صحیح، قابل اعتماد و متقن ارائه میکند و می توان بر روی آمارها مبتنی بر دادههای ثبت احوال حساب کرد.
دستجردی مرکز رصد جمعیت کشور را کم نظیر دانست و افزود: این مرکز در سطح منطقه بینظیر و حتی در مقایسه با کشورهای اروپایی ممتاز است زیرا دسترسی به آخرین آمارهای تحولات حیاتی را دارد که قابلیت ارائه در سطح جهانی دارد و بر اساس همین آمار، سیاستها و قوانین کشور تدوین و عملیاتی میشود.
وی ادامه داد: بر اساس این دادهها میتوانیم بررسی کنیم کدام شاخصها در برنامه ریزی و سیاست ها مؤثر بودهاند و به همین دلیل باید از این مرکز حمایتهای جدیتر صورت دهیم تا در برنامه ریزی دقیق تر عمل کنیم.
دبیر ستاد ملی جمعیت با تأکید بر توجه ویژه به جوانان و مادران، گفت: لازم است برای جوانان بررسیهای خاص و برنامهریزی مسئولیت محور انجام شود تا در سالهای ابتدایی زندگی کودک، حمایتهای هدفمند برای سلامت جسمی و روحی از او به عمل آید.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، وی از آمادهسازی «کارت امید مادران» خبر داد و افزود: گام نخست این اقدام رجوع به آمارهای دقیق و سریع سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود که پرداختها بر این اساس انجام میشود، لذا لازم است آمار ولادت بدون توقف به وزارت رفاه ارسال شود تا این طرح به بهترین نحو اجرا شده و حمایت در سطح مقدورات از مادران عزیز به عمل آید.
نظر شما