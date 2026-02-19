به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال مردان فردا جمعه یک اسفند با ۴ دیدار پیگیری می‌شود که در مهم‌ترین این دیدارها گل‌گهر سیرجان از ساعت ۱۸:۴۵ مهمان چادرملو اردکان خواهد بود.

تیم سیرجانی که در حال حاضر صدرنشین لیگ برتر است به دنبال این است تا با امتیاز برابر تیم رده ششمی چادرملو جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کند.

گل‌گهر که با ۳۶ امتیاز صدرنشین است سایه تیم های تراکتور استقلال و سپاهان را با ۳۵ امتیاز و پرسپولیس را با ۳۴ امتیاز کاملاً حس می‌کند.

در وضعیت جدولی لیگ هر برد یا شکست جایگاه تیم ها را تا ۳ یا ۴ پله جابه‌جا می‌کند؛ اما شاگردان تارتار حالا که به صدر رسیدند به‌راحتی دوست ندارند آن را تقدیم دیگر رقبا کنند.

این تیم از ۲۱ بازی قبلی خود ۱۰ پیروزی، ۶ تساوی و ۵ باخت کسب کرده و با تفاضل ۵ گل صدرنشین لیگ برتر مردان است.

گروسیان دروازه‌بان گل‌گهر نیز که تاکنون ۱۰ کلین شیت داشته به دنبال این است تا در این بازی دروازه خود را بسته نگه دارد تا در رقابت با سایر دروازه‌بانان برای کسب دستکش طلا عقب نیفتند.

باشگاه گل‌گهر برای این بازی دست به اقدام ویژه‌ای نیز زده و تصمیم گرفتند تعدادی از هواداران خود را از سیرجان به یزد اعزام کنند تا یار سیزدهم خود را نیز در سکوها داشته باشند.