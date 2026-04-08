به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام باشگاه گل‌گهر سیرجان، تمرینات گروهی تیم فوتبال این باشگاه پس از ۴۰ روز تعطیلی از فردا پنجشنبه ۲۰ فروردین از سر گرفته می‌شود.

تمرینات گروهی این تیم که مانند سایر تیم‌های لیگ برتری تحت تأثیر آغاز جنگ تعطیل شده بود، از فردا آغاز می‌شود.

شاگردان مهدی تارتار در این مدت زیر نظر کادر فنی و طبق برنامه‌ریزی برای حفظ آمادگی، تمرینات انفرادی خود را دنبال می‌کردند.

آنها حالا با فراهم‌شدن شرایط برای شروع تمرینات و احتمال از سرگیری مسابقات، به صورت گروهی تمرین خواهند کرد تا به آمادگی و هماهنگی لازم برای حضور در ادامه رقابت‌های لیگ برتر برسند.

در حالی که هنوز مشخص نیست که ادامه بازی‌های لیگ برتر از چه زمانی شروع شود، اما باشگاه‌ها شروع تمرینات خود را اعلام کرده‌اند تا در صورت مشخص‌شدن تصمیمات سازمان لیگ آماده ادامه رقابت در لیگ برتر باشند و گل‌گهر نیز شروع تمرینات گروهی خود را اعلام کرده است.

تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان از ۲۳ بازی ۳۶ امتیاز کسب کرده و در رده چهارم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد و شاگردان تارتار امیدوارند با توجه به نزدیک بودن امتیازات بتوانند در رده‌های بالاتر نیز قرار بگیرند.