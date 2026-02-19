ماموستا نریمان احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تدبر در آیات قرآن کریم انسان را در برابر گناهان بیمه میکند و معنویت، آرامش و برکت را به زندگی فردی و اجتماعی هدیه میدهد.
وی با اشاره به اجرای طرح «زندگی با آیهها» در ماه مبارک رمضان در استان کردستان افزود: این برنامه اقدامی مؤثر برای ترویج فرهنگ قرآنی است و زمینه گرایش مردم به مفاهیم الهی و عمل به دستورات دینی را فراهم میآورد.
مدرس دانشگاه و نخبه حوزه دین و معارف در کردستان ادامه داد: برگزاری محافل جزءخوانی قرآن کریم در ماه رمضان از دیگر برنامههای اثرگذار است که میتواند انس نوجوانان و جوانان با قرآن و مسجد را افزایش دهد و آنان را با معارف الهی آشناتر کند.
وی با استناد به آیهای از سوره بقره گفت: خداوند متعال انسان را به صبر و بردباری فراخوانده و مؤمنان را توصیه کرده است که در برابر سختیها از صبر و نماز یاری بجویند.
عمل به آموزههای قرآنی انسان را از یاس و ناامیدی دور میکند
ماموستا احمدی خاطرنشان کرد: انسان در طول زندگی با مشکلاتی مانند فقر، بیکاری یا از دست دادن عزیزان روبهرو میشود، اما مؤمنی که به آموزههای قرآن عمل کند، با توکل، دعا و عبادت میتواند بر دشواریها غلبه کرده و دچار یأس و ناامیدی نشود.
وی تأکید کرد: تمسک به قرآن و عمل به دستورات الهی، مهمترین راه آرامش روحی و عبور از مشکلات زندگی است.
ماموستا احمدی تصریح کرد: انسان در طول زندگی با مشکلات و گرفتاریهای متعددی همچون فقر، بیکاری، از دست دادن عزیزان و سایر سختیها مواجه میشود و نحوه واکنش او به این دشواریها اهمیت اساسی دارد.
وی افزود: افرادی که در برابر مشکلات روحیه خود را از دست میدهند و به جای پایداری دچار ضعف میشوند، معمولاً با ناراحتیهای روحی و حتی افسردگی روبهرو خواهند شد و چهبسا در شرایطی به رفتارهای خطرناک دست بزنند.
صبر و عبادت؛ دو تکیهگاه مؤمن
این عالم اهلسنت ادامه داد: در آموزههای دینی به مؤمنان توصیه شده است که هنگام بروز سختیها از دو نیروی بزرگ کمک بگیرند؛ نخست صبر و دوم نماز. به گفته وی، این دو عامل میتواند انسان را در برابر بحرانها مقاوم کرده و آرامش درونی ایجاد کند.
ماموستا محمدی خاطرنشان کرد: کسی که در زمان مشکلات به عبادت، دعا و توکل روی میآورد، نهتنها از فشار روحی کاسته میشود بلکه امید و توان ادامه مسیر زندگی را نیز به دست میآورد.
وی در پایان تأکید کرد: انسان مؤمن با تکیه بر ایمان و بردباری میتواند از سختترین شرایط عبور کند و به فضل الهی مشکلات را پشت سر بگذارد.
نظر شما