خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در سالهای اخیر، توجه به ترویج فرهنگ قرآنی با رویکردی نو و مبتنی بر فهم کاربردی آیات، به یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب و دغدغههای اصلی نهادهای فرهنگی کشور تبدیل شده است.
در همین راستا، طرح ملی «زندگی با آیهها» با هدف عبور از سطح تلاوت و حفظ صرف و حرکت به سمت درک مفاهیم و جاریسازی معارف قرآن کریم در متن زندگی فردی و اجتماعی مردم، طراحی و اجرا شده است.
این طرح که تلاش دارد پیوندی عمیقتر میان جامعه و مفاهیم هدایتگر قرآن برقرار کند، طی دو سال گذشته با مشارکت مجموعهای از دستگاههای فرهنگی، آموزشی، تبلیغی و رسانهای در سطح کشور دنبال شده و اکنون در آستانه ورود به سومین سال اجرا، وارد مرحلهای تازه از نظر گستره مخاطبان، تنوع محتوا و سطح مطالبهگری شده است.
همزمانی این حرکت با ماه مبارک رمضان، بهعنوان بهار قرآن، اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع را دوچندان کرده است.
بر همین اساس، بررسی روند اجرای این طرح، میزان مشارکت دستگاهها و برنامههای پیشرو، موضوع گفتوگوی خبرنگار مهر با حجتالاسلام برومند رازیانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان است.
حجتالاسلام برومند رازیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار کرد: طرح ملی «زندگی با آیهها» دو سال نخست اجرای خود را پشت سر گذاشته و اکنون در آغاز سومین سال قرار دارد و در همین راستا، موضوع در شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان کردستان پیگیری و جمعبندی شد.
وی افزود: از ابتدای اجرای این طرح، رویکرد اصلی این بود که این حرکت به نام یک دستگاه خاص ثبت نشود، بلکه همه نهادها و مجموعههای دارای ظرفیت فرهنگی و قرآنی آن را متعلق به خود بدانند و با تمام توان برای تحقق اهداف آن وارد میدان شوند.
تبدیل یک طرح قرآنی به مطالبه جدی رهبری
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه «زندگی با آیهها» فراتر از یک برنامه سازمانی است، عنوان کرد: این طرح در ابتدا بهعنوان یک پیشنهاد ارائه شد و پس از طرح در محضر مقام معظم رهبری، ایشان نکات و ملاحظات مهمی بر آن تأکید کردند که از جمله آن، توجه ویژه به فهم معانی قرآن در کنار حفظ آیات بود.
وی ادامه داد: امروز این موضوع به یک مطالبه جدی از سوی رهبر معظم انقلاب تبدیل شده، بهگونهای که ایشان شخصاً روند اجرای آن را از دستگاههای مختلف از جمله آموزش و پرورش پیگیری کردهاند تا میزان تحقق آن در جامعه مشخص شود.
رازیانی تصریح کرد: در همین راستا، وزارت کشور و سایر دستگاههای ملی نیز با ارسال بخشنامهها و درخواست گزارش، بر اجرای این طرح در استانها تأکید کردهاند و همه نهادها از دانشگاهها و آموزش و پرورش گرفته تا نیروهای مسلح، حوزههای علمیه و مساجد، وارد این عرصه شدهاند.
مشارکت گسترده دستگاهها در اجرای طرح
وی با اشاره به استقبال مجموعههای مختلف از این طرح گفت: بسیاری از دستگاهها بهصورت مستقل برای جامعه مخاطب خود، نسبت به تهیه، چاپ و توزیع محصولات این طرح اقدام کردهاند و این محتواها اکنون در سطح استانها در حال استفاده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: هدف اصلی این طرح، سوق دادن فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی به سمت فهم معانی قرآن کریم است، چراکه در سالهای گذشته بیشتر تمرکز بر تلاوت بوده و لازم است توجه بیشتری به درک مفاهیم آیات شود.
وی تأکید کرد: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای تحقق این هدف است، چراکه خداوند متعال نیز این ماه را با قرآن معرفی کرده و این ایام میتواند زمینهساز تعمیق ارتباط مردم با مفاهیم قرآنی باشد.
تولید ۲۷ جلد کتاب تخصصی قرآنی در قالب طرح «زندگی با آیهها»
رازیانی با اشاره به اقدامات علمی انجام شده در این طرح بیان کرد: برای تولید محتوای سومین سال اجرای این طرح، بیش از چهار هزار و ۸۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تحقیق و پژوهش انجام شده است.
وی افزود: در نتیجه این فعالیتها، بیش از ۲۷ جلد کتاب تخصصی و نفیس با محوریت ۳۰ آیه منتخب قرآن کریم تولید و منتشر شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: این آثار برای گروههای مختلف از جمله کودکان، نوجوانان، بانوان، مربیان، مبلغان، هنرمندان و نخبگان طراحی شده و شامل تفسیر تخصصی، طرح درس، محتوای منبر، جلسات قرآنی و منابع آموزشی است.
بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در ترویج مفاهیم قرآن
وی با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای نوین در این طرح گفت: علاوه بر کتابها، صدها ساعت سخنرانی، پادکست و محتوای چندرسانهای در سایت «زندگی با آیهها» بارگذاری شده است.
رازیانی خاطرنشان کرد: همچنین یک سامانه هوش مصنوعی تخصصی مبتنی بر منابع معتبر این طرح طراحی شده که مبلغان و فعالان فرهنگی میتوانند بهصورت سریع به محتوای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود همه دستگاهها و فعالان فرهنگی، بخشی از ظرفیتهای تبلیغی، فرهنگی و رسانهای خود را به ترویج مفاهیم قرآن اختصاص دهند تا این طرح بتواند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه ایفا کند.
آنچه امروز از روند اجرای طرح «زندگی با آیهها» قابل مشاهده است، نشاندهنده شکلگیری یک حرکت فراگیر فرهنگی با محوریت قرآن کریم است؛ حرکتی که تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مختلف، تولید محتوای متنوع و استفاده از ابزارهای نوین، زمینه انس عمیقتر اقشار مختلف جامعه با مفاهیم قرآنی را فراهم کند.
استمرار این مسیر، بهویژه در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهرهگیری از معارف هدایتبخش قرآن در مواجهه با مسائل و چالشهای مختلف است، میتواند به تقویت بنیانهای فکری، فرهنگی و معنوی جامعه کمک کند.
از سوی دیگر، ورود جدی دستگاههای اجرایی، آموزشی و فرهنگی و تبدیل شدن این موضوع به یک مطالبه فراسازمانی، نویدبخش گسترش دامنه اثرگذاری این طرح در سالهای آینده است.
به نظر میرسد اگر این حرکت بتواند با حفظ انسجام، استمرار در تولید محتوای متناسب با نیاز مخاطبان و جلب مشارکت فعال کنشگران فرهنگی ادامه یابد، ظرفیت آن را خواهد داشت که به یکی از جریانهای ماندگار و اثرگذار در عرصه ترویج فرهنگ قرآنی و تحقق سبک زندگی مبتنی بر آموزههای وحیانی تبدیل شود.
