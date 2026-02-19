۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

روند اجرایی پروژه کمربندی بندرلنگه رضایت بخش نیست

بندرلنگه- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از پروژه کمربندی بندرلنگه بازدید کرد و گفت: روند اجرایی پروژه کمربندی بندرلنگه رضایت بخش نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه کمربندی شهر بندرلنگه ۱۵ کیلومتر است که تاکنون ۴ کیلومتر و ۴۰۰ متر آن تکمیل شده است.

در ابتدای مسیر به طول سه کیلومتر آسفالت دولایه اجرا شده و از کیلومتر ۳ تا ۴.۴۰۰ آسفالت یک‌لایه انجام شده است.

در بازه ۴.۴۰۰ تا ۷.۳۰۰ کیلومتر عملیات اجرای بیس تکمیل شده و از کیلومتر ۷.۳۰۰ تا ۸.۵ نیز به‌تازگی بارریزی بیس روی مسیر انجام شده است.

صفر صادقی پور در این بازدید تأکید کرد: روند اجرایی پروژه رضایت بخش نیست از این رو تذکرات لازم به مسئولان مربوطه مبنی بر تسریع در اجرای پروژه داده شد.

وی خاطرنشان کرد: ۸ کیلومتر باقی مانده از کمربندی بندرلنگه تا دو ماه آینده آسفالت خواهد شد.

کد خبر 6754002

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها