  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

بازدید معاون عمرانی استانداری هرمزگان از قطعات محور بندرلنگه–رستاق

بازدید معاون عمرانی استانداری هرمزگان از قطعات محور بندرلنگه–رستاق

بندرلنگه- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از قطعات محور بندرلنگه - رستاق و پارسیان - بندرلنگه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازدیدهای میدانی از پروژه‌های غرب استان، صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با حضور در محل اجرای قطعات مختلف محور بندرلنگه – رستاق و پارسیان – بندرلنگه، روند پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

صادقی پور با تأکید بر اهمیت ارتقای ایمنی این محورها گفت: عملیات اجرایی این محورها با هدف تکمیل کریدور ارتباطی غرب استان و ارتقای ایمنی تردد در حال انجام است؛ بخش‌هایی از پروژه تا پایان سال و شهریورماه سال آینده به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید.

قطعه یک بندرلنگه – رستاق به طول ۱۸ کیلومتر تعریف شده که تاکنون ۴ کیلومتر آن آسفالت شده است. بر اساس برنامه زمان‌بندی، میزان آسفالت این قطعه تا پایان سال به ۹ کیلومتر خواهد رسید و پیش‌بینی شده تا شهریورماه مجموعاً ۱۴ کیلومتر از این قطعه تکمیل شود.

۴ کیلومتر انتهایی این قطعه به‌همراه ۱۶ کیلومتر باقیمانده از قطعه دوم، در مجموع به طول ۲۰ کیلومتر، برآورد شده و در حال حاضر در مرحله فراخوان مناقصه قرار دارد.

قطعه دوم بندرلنگه – رستاق به طول ۲۸ کیلومتر در دست اجراست که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن آسفالت شده است. ۱۶ کیلومتر انتهایی این قطعه نیز به‌همراه ۴ کیلومتر باقی‌مانده از قطعه نخست، در قالب بسته‌ای ۲۰ کیلومتری برآورد شده و در مرحله فراخوان مناقصه قرار دارد.

در قطعه ششم محور پارسیان – بندرلنگه به طول ۲۸ کیلومتر، در قراردادهای پیشین ۱۴ کیلومتر آسفالت اجرا شده بود. از ۱۴ کیلومتر باقیمانده این قطعه، تاکنون ۷ کیلومتر آسفالت شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا شهریورماه عملیات آسفالت کل ۱۴ کیلومتر باقی‌مانده تکمیل و این قطعه به طور کامل بهره‌برداری خواهد شد.

همچنین قطعه سوم بندرلنگه – رستاق به طول ۲۸ کیلومتر در حال اجراست که تاکنون ۹ کیلومتر آن به صورت آسفالت لایه باریک اجرا شده است. حدود ۱۹ تا ۲۰ کیلومتر از این قطعه باقی مانده که برآورد آن انجام شده و در مرحله تأیید نهایی پیش از فراخوان مناقصه قرار دارد.

صادقی‌پور در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی این محورها در شبکه حمل‌ونقل غرب استان اظهار کرد: تسریع در اجرای عملیات باقی‌مانده و تعیین تکلیف قطعات در مرحله مناقصه، از اولویت‌های جدی استان است و با تکمیل این مسیرها، علاوه بر افزایش ایمنی تردد، شاهد بهبود دسترسی میان شهرستان‌های غرب هرمزگان و تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر خواهیم بود.

کد خبر 6754162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها