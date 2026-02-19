دستگیری ۳۴ اغتشاشگر و تروریست خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس امنیت عمومی فراجا اعلام کرد: در ۷۲ ساعت گذشته با همکاری جوامع اطلاعاتی و قوه قضاییه با انجام اقدامات ویژه اطلاعاتی ضربات سختی به سازمان جرم اغتشاشگران، اوباش و تروریست های خیابانی وابسته به استکبار جهانی وارد شد.

براین اساس تعداد ۳۴ نفر از افراد شرور محلات که به عنوان لیدر و محرک اصلی اغتشاشات به اموال هموطنان عزیز، اموال عمومی، مساجد و اماکن مذهبی تعرض می کردند دستگیر و تعداد ۳ نفر که در مقابل پلیس مقاومت نمودند، به حکم قانون زمین گیر شدند.

در این عملیات ها تعداد ۲ قبضه سلاح جنگی و ۳ قبضه سلاح شکاری، تعداد ۳۸ قبضه سلاح سرد و مقادیر قابل توجهی مهمات جنگی و مواد منفجره با قدرت تخریب بالا کشف و ضبط گردید.