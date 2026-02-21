۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تحریق و تخریب مسجد جعفری برگزار شد

جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تحریق و تخریب مسجد جعفری برگزار شد

جلسه رسیدگی به پرونده ۳ متهم مرتبط با اغتشاشات اخیر کشور و از عوامل تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی (ع) کوی نصر تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به پرونده ۳ متهم مرتبط با اغتشاشات اخیر کشور و از عوامل تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی علیه‌السلام کوی نصر تهران در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

قاضی در ابتدای جلسه با اشاره به رسمیت یافتن دادگاه گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات اشکان مالکی فرزند علی‌حیدر، مهرداد محمدی‌نیا فرزند محرم، آرمان معرفتی فرزند محمدصالح با حضور مستشار، وکلا، نماینده دادستان و برخی از مرتبطان پرونده آغاز می‌شود.

جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی (ع) کوی نصر برگزار شد

در ادامه جلسه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه، کیفرخواست متهمان را قرائت و روند شکل‌گیری اقدامات مجرمانه آنان را تشریح کرد.

نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست صادره در خصوص متهم ردیف اول اشکان مالکی فرزند علی‌حیدر و متهم ردیف دوم مهرداد محمدی‌نیا فرزند محرم گفت: این افراد متهم هستند به اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، دول و گروه‌های متخاصم برخلاف امنیت کشور با قابلیت کشتار، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ایجاد رعب و وحشت از طریق تخریب مسجد، تحریق موتورسیکلت‌های داخل مسجد، تخریب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، مسدود کردن خیابان و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در آشوب‌های دی‌ماه سال ۱۴۰۴.

نماینده دادستان درباره متهم ردیف سوم آرمان معرفتی فرزند محمدصالح گفت: وی متهم است به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در آشوب‌های دی‌ماه ۱۴۰۴.

اما در ادامه جلسه دادگاه، قاضی به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهامات وی را به مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده است، ورود به اماکن مقدس مذهبی به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و عمومی و خصوصی از جمله مسجد جعفری، حوزه علمیه امام هادی (ع) و سه دستگاه موتورسیکلت، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، به قصد مقابله با حکومت جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ و وضعیت‌های امنیتی و مشارکت در خسارت وارده به مسجد و حوزه حداقل به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان، تغییر داد.

نماینده دادستان گفت: دادستانی تهران انتساب اتهامات فوق به متهمان را محرز دانسته است و با استناد به مواد ۱۶ و ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۰ از قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و ماده یک از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، درخواست صدور حکم بر محکومیت متهمان را دارد.

در ادامه، به دستور قاضی تصاویر و فیلم‌های مستند از شب حادثه (۱۹ دی‌ماه) در دادگاه پخش شد.

سپس نماینده هیئت امنای مسجد جعفری به جایگاه دعوت شد.

وی با اشاره به جزئیات حادثه گفت: اغتشاشگران در شب ۱۹ دی‌ماه وارد مسجد شده و موتور خادم، قرآن‌ها و ادعیه را آتش زدند و شبستان زنانه و مردانه کاملاً آتش گرفت.

به گفته یکی از متولیان مسجد، مسجد جعفری ۶۰ سال قبل توسط بانویی وقف شد و بعد از انقلاب نیز در کنارش حوزه علمیه تأسیس شد.

مسئولان حوزه امام هادی (ع) که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شده بود نیز مطالب خود را در دادگاه مطرح کردند.

مدیر حوزه علمیه امام هادی (ع) گفت: خسارت سنگینی به مسجد جعفری و حوزه علمیه وارد شده که متأسفانه بر فعالیت‌های علمی، دینی و فرهنگی ما تأثیرگذار خواهد بود.

در جلسه دادگاه، متهمان با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام، دفاعیات خود را مطرح کرده و به سؤالات قاضی پاسخ دادند.

متهم اشکان مالکی با اشاره به حضور خود در اغتشاشات و محل آتش زدن مسجد گفت: شب ۱۹ دی، دو موتور هم داخل مسجد بود که آنها را آتش زدم.

در جریان جلسه دادگاه نماینده دادستان در قرائت بخشی از کیفرخواست که مربوط به اقرارها و اظهارات متهم اشکان مالکی بود، به موضوع حضور یک زن ناشناس در محل آتش زدن مسجد جعفری اشاره کرد و گفت: متهم مالکی درباره چگونگی آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه مدعی شده است، در شب حادثه یک خانم به ما ماده آتش‌زا داد و گفت بروید و مسجد را آتش بزنید. بعد از گرفتن ماده آتش‌زا به مسجد آمدیم.

قاضی در رابطه با این موضوع از متهم پرسید: در بسته چه بود؟ آیا آن خانم را از قبل می‌شناختید؟

متهم پاسخ داد و مدعی شد: خیر او را نمی‌شناختیم. با مهرداد صحبت می‌کردیم و در حال بازگشت بودیم که خانمی ما را صدا زد و یک نایلون مشکی را به ما داد. کمی جلوتر نایلون را باز کردیم، در آن ماده آتش‌زا بود.

متهم گفت: من موتور داخل مسجد را آتش زدم.

سپس کارشناس رسمی دادگستری در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی درباره میزان خسارات وارد شده به مسجد و حوزه علمیه گفت: طبق کارشناسی صورت گرفته حدود ۵۰ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است.

وی گفت: اگر بنای مسجد و حوزه نیاز به تخریب و نوسازی کامل داشته باشد، هزینه آن ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در حال بررسی‌های نهایی میزان خسارات هستیم.

سپس مهرداد محمدی‌نیا فرزند محرم با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و تفهیم اتهام شد.

متهم در دفاعیات خود حضور در اغتشاشات و در محل مسجد را پذیرفت.

وی همچنین نسبت به اقدامات خود اعلام پشیمانی کرد و گفت: توبه می‌کنم و از کارم پشیمانم و واقعاً شرمنده هستم.

آرمان معرفتی فرزند محمدصالح به عنوان سومین متهم نیز به دفاع از خود پرداخت.

متهم مدعی شد: روز جمعه ساعت ۸ به همراه ۴ نفر دیگر بیرون آمدم تا سیگار بخرم و گوشی تلفنم همراهم بود. بالاتر از مسجد دو سطل زباله بود، آنها را جلوی مسجد آوردم و از این کارم پشیمان هستم.

قاضی از او پرسید: چرا مسجد را آتش زدید؟

متهم مدعی شد: من مسجد را آتش نزدم. من تنها دو سطل زباله را آوردم و اصلاً کار دیگری نکردم.

قاضی گفت: شما سابقه کیفری هم دارید؟

متهم گفت: قبلا حبس به‌خاطر سرقت طلا از خانه مردم داشتم که محکومیتم تمام شد.

پس از پایان اظهارات متهمان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

    • بانوی ایران IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      230 251
      پاسخ
      لعنت خدا بر این کفتارهای ملعون
    • عباس IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      250 233
      پاسخ
      این اظهار پشیمانی و ندامت اگه قبول هم باشه برای دل خودشون باشه و تکلیفش با خدا. اما خساراتی که زدند، ترس و رعبی که ایجاد کردند، پرچم دشمن رو بالا بردن، هتک حرمت کردند و ... همه شون جزا داره که باید تاوانش رو با اشد مجازات پس بدن.
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      237 283
      پاسخ
      این کفتار ها را اعدام کنید تا عبرت سایرین شود. آن زن را هم اگر تا به حال دستگیر نشده حتما دستگیر و محاکمه کنید. اینها هیچکدام مستحق بخشش نیستند. محاربه با خدا و پیغمبر اسلام حکمش اعدام است.
      • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        145 61
        دین اسلام دین بخشش و دوستی هست . امام علی قاتل خودش را میخواست ببخشه . چطور اینقدر راحت درخواست اعدام شخصی را می‌دید. از خدا بترسید . کسی اگر در این آتش کشته شده باشه قضیه فرق میکنه این آتش زدن میتونه با توبه و بازگشت این افراد و حبس برای ایجاد بازدارندگی و توبه همراه بشه . گرفتن جان یک انسان قضیه راحتی نیست از خدا بترسید
      • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        14 33
        شمایی که مدام میگی از خدا بترسید خودت از خدا نمیترسی که کسایی رو که خانه خدا و کتابشو آتش زدن انقدر راحت میگی ببخشید، خودت بیشتر از خدا بترس
    • یک ایرانی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      205 215
      پاسخ
      این افراد از هیچ کاری ابا ندارند، خداوند آتش قبر و قیامتشان را افزون کند
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      220 66
      پاسخ
      مردم نمیتونن نظر بدهند و قاضی هم باید حساب شده رای بدهد تا در مقابل خداوند شرمنده نشود
    • ناشناس IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      153 292
      پاسخ
      اگر به اعدام محکوم شدند. باید در محل وقوع جرم بدار آویخته بشن. یا در آتش بسوزند.
      • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
        294 152
        چرا اعدام...قتل نکردند.....خیلی راحت اعدام اعدام ...می گویید.....‌‌خسارت زده اند .....اشتباه کرده اند ...راحت از اعدام می گویید
      • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        165 70
        تو واقعا انسانی .....چطور میتونی حکم بدی که در آتش بسوزند . نه به اعدام
      • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        15 29
        آتش زدن خانه و کتاب خدا خیلی بالاتر از قتل نفس هست و مجازات اعدام کمترین نوع مجازات برای این افراد نجس هست
    • . IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      144 179
      پاسخ
      دیگه کاری بوده نکرده باشن امیدواریم قاضی از بینه و علمش استفاده کنه و بدونه که اینها تمارض دارن می کنن میگه فقط سطل زباله آوردم جلو مسجد و آتیش زدم خب قرار بود دیگه چکار کنی چرا مسجد؟!!!!!! خیلی واضحه الآن که همه گیر افتادن میگن پشیمانیم طبق احکام اسلامی باهاشون باید رفتار بشه و رأفت در این مورد در نظر نباید گرفته بشه و اظهار پشیمانی مال قبل دستگیریه
      • امیر IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        62 95
        مصداق اقدام علیه امنیت ملی است وقطعا اعدام میشوند
      • هانیه IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        10 17
        این جانی های اوباش از هیچکاری شرم ندارند اگر رقاص خونه رو آتش زده بودند که باید اعدامشون می‌کردند ولی چون مسجد هست از نظر تو اشکال نداره،آره؟
    • لیا IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      280 131
      پاسخ
      به حرمت ماه رمضان که ماه تغییر و تقوا و آگاهی است اینان را عفو کنید و به آغوش جامعه برگردانید برای تنبیه هم می توان خدمات اجتماعی به آنان داد مثل نظافت یا زیباسازی شهر و کاشت گل ها و رنگ زدن جدول ها و نیمکت ها و ... در این عصر مدرن ارتباطات و حقوق بشر این انسانی ترین کار است
      • IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        79 83
        اگه این افراد خودت یا یکی از افراد خانواده ات رو کشته بودن یا آسیب جدی زده بودن یا ضرر مال زیاد باز هم میگفتی عفو شون کنین؟
      • IR ۰۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        49 46
        آهان این طور مواقع ماه رمضان حرمت داره، اما چه طوریه که در ماه رمضان غذا خوردن در ملا عام حرمت نداره؟؟؟؟
      • میلاد IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        50 58
        خوبی که از حد بگذرد، نادان خیال بد کند. اگه تو آمریکا و اروپایی که ادعای آزادی دارن، این اتفاقات بیفتد، با عواملش چه برخوردی میکردن؟ تازه اگه تو آمریکا که بود. همونجا و فوری توسط پلیس به درک واصل میشد‌. ما هر چی میکشیم از رافت اسلامی بی اندازه است.
      • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
        19 5
        دمت گرم گل گفتی. حالا بندگان خدا اشتباه کردن. همگی تو فکر اعدام کسی نباشید. ماه مبارک رمضان هستش انشاالله که به حق همین ماه مبارک رمضان آقای قاضی از حکم که در انتظار این بندگان خدا هست بگذره. به امید روزهای بهتر و خوش. یا حق..
    • حمید سراوانی GB ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      120 117
      پاسخ
      حالا اگه این اراذل و اوباش به اشد مجازات محکوم بشن ، مسلما بستگان و آشنایان و قبل از همه ، ترامپ ادعا خواهند کرد که این ها همه از نجیب زادگان انقلابی و اصلا از همان ایام کودکی " نماز شب خوان " بودند !!
      • کردستان قهرمان IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
        3 4
        خدمت اونکه میکه اشتباه کردن اشتباه تو سرشان بخوره اینان اراذل اوباش قاتل هستن باید اعدام شوند اگر اعدام نمیکنید تا مردم بیان دست بسته تحویل بگیرند و همه مردم اعدام شان کنن دست جمعی چه جوری به پلیس مظلوم دست جمعی شهید میکردن خون شهدا ومسجد دامنشان بگیره و اعدام بشن انشاالله
    • بی نام IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      236 138
      پاسخ
      نه به اعدام ،جان را خدا میدهد خودش میگیرد ،خسارت ازشون بگیرن زندانی بکشن ولی سزاشون مرگ نیست
      • وطن پرست IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        72 78
        # حتما اعدام تا درس عبرتی شود برای وطن فروشان
      • بهرام US ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        75 89
        اتفاقا اینها انگل جامعه هستن.اعدام بشن هم جامعه پاکسازی میشه هم درس عبرت میشه.همشون اراذل هستن
      • ارسلان مهدوی نیا IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
        4 4
        کسی که جان از خداوند گرفته و خانه خدا را آتش می زند جانش را باید آتش زد و به اشد مجازات رساند
    • . IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      177 106
      پاسخ
      آدم حسابی دنبال این کارا نیست اکثرا اوباش و سابقه دار هستن
    • مهردادقادری جو IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      62 58
      پاسخ
      کسی که مسجدوکتاب خدارادشمن میداندبغیرازمحارب چه میشودگفت اینکه هرغلطی بکنندبعدهم بگویند اشتباه کردیم؟مگرجانی پیدامیشودکه بعدازبه دام افتادن بغیراین بگوید؟
    • حسین، IR ۰۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      90 70
      پاسخ
      فقط خدا اجازه داره جان کسی را بگیر، نه به اعدام
    • مهدی IR ۰۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      63 65
      پاسخ
      اصلا چه نیازی به اسم و دادگاه اگه واقعا ثابت شده اغتشاش کردن و مغازه رو آتیش زدن دست داشتن اعدام کنید به هیچ عنوان ربطی به هیچ کشور دیگری ندارد
    • س IR ۰۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      45 58
      پاسخ
      اول دریافت خسارت بعد زجر کشی تاعبرت برای دیگران. خدا این افراد رالعنت کنه انشالله خیر دنیا و آخرت نبینند
    • IR ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      38 29
      پاسخ
      این اراذل واوباش ها رو اعدام کنیدتامایه عبرت همه باشدکسانی که ایجادرعب ووحشت و کشتار درجامعه می کند فقط سزوارشان اعدام است لعنت برفتنه گر و آشوبگر مرگ برخاندان کثیف پهلوی
    • اسفندیار رفیعی کشتلی IR ۰۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      44 54
      پاسخ
      لطفا تعجیل در اعدامشان کنید تا جامعه از لوث این جنایتکاران پاک بشه
    • بیژن IR ۰۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      43 51
      پاسخ
      مصادره اموال و اعدام برابر آنچه قرآن تعیین کرده.
    • رهگذر IR ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      9 48
      پاسخ
      جمیع قضات محترم ، بنظرتون مرگ پایان جرمه؟ زندگی مجازات بهتریه براشون جوری که روزی هزار بار آرزوی مرگ کنن
    • دکتر علوی هیئت علمی IR ۰۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      32 55
      پاسخ
      فقط اعدام
    • نویسنده IR ۰۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      52 39
      پاسخ
      آن که مسجد اتش میزنه وخراب می‌کند خدا خودش که هیچ خانواده ات نابود کنه
    • IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      49 23
      پاسخ
      خدا بخیر کنه. اینا وحشیها میخان تو کشور حکومت کنن
    • مشهدی IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      39 48
      پاسخ
      ای بابا وقت ملت رو برای چی میگیرین ..جرم مشخص و واضح هست سریع اعدامشان کنید
    • م غ IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      44 41
      پاسخ
      لعنت بر هر که مساجد و قرانها رو اتیش زدند و مردم رو زنده زنده سوزاندند همینطور باید خودشون رو بسوزونن
      • IR ۰۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
        5 2
        در فیزیک موضوعی داریم به نام علت و معلول اونیکه علت این کارها میشه باید اعدام بشه نه معلول ها. علت یابی نشه معلول همیشه هست
    • IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      32 30
      پاسخ
      سلام درود بر شهیدان ، لعنت به خودشون و سرکردهاشون بد بخت زن بچه هاشون
    • خسرو IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      35 32
      پاسخ
      مجرم باید محاکمه و مجازات شود تمام.
    • IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      37 37
      پاسخ
      با این ها مماشات نکنید اینا باید اعدام بشند .وجود این کثافتا باعث میشه زمین جای خوبی نباشه
    • محمد IR ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      33 40
      پاسخ
      فقط اعدام کنید
    • IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      33 44
      پاسخ
      همشون اعدام کنید برن جهنم
    • م ر IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      13 27
      پاسخ
      بابا تخریب مساجد که یکی از علائم ظهوره حالا این درمانده ها هم خواسته یا ناخواسته درگیرش شدن
      • IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        4 2
        چه استدلالی!!!!
    • IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      17 23
      پاسخ
      انشالا شاهد پاک سازی این کفتارهای وهابی صهیونی که دربین مردم نفوذکرده اندبرای خدمت به ال یهودباشیم اعدام هم کمه دادگاه این داعشی هاراپخش مستقیم بزارید مردم بشناسند
    • سید IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      20 30
      پاسخ
      نمیدونم به خدا به اینا چی باید گفت ،
    • سمیه IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      37 16
      پاسخ
      با اینکه خیلی حقشونه اعدام بشن اما خسارت خیلی سنگین ازشون گرفته بشه و تحت هر شرایطی به مدت سه سال کارهای عمومی برای شهرداری به صورت رایگان هم انجام بدن
    • عماد ایرانی IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      30 35
      پاسخ
      کسانی که در آتش زدن قرآن و مسجد و مدرسه شرکت داشتند وفیلم واسناد موجود است باید حتما اعدام شوند وهیچ رحمی شامل حالشان نباید بشود .
    • آدمان بزیک IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      15 24
      پاسخ
      لعنت خدا مؤمنان ودولت اسلامی بر این ها هر چه زودتر اگر این ها اموالی دارند مصادره و بیشتر از این نگذارید در این زمین خدا نفس بکشند چون اینها نحس هستند بشر را هم گرفتار نحسی خودشون کرده اند
    • رسالتمدار شهدا IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      21 33
      پاسخ
      نفس کشیدن این داعشی ها حرام است تا این مدت هم اضافه بر سازمان زمین خدا را غصب کردن خدا لعنتشان کند
    • رسول IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      26 36
      پاسخ
      همچین کفتارهای نجسی نباید روی زمین بمونن
    • سامان IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      42 23
      پاسخ
      ولی قبول دارید ریشه همه اینها از فقر وبدبختی میاد باید این معضل ریشه ای درمان کنند با ایجاد شغل ودرامد
      • IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        3 3
        نه لزوما. گاهی از تربیت بد گاهی طغیان گاهی پول پرستی و...
    • IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      20 29
      پاسخ
      توبه گرگ مرگه اگ ببخشنن هم باز میرن خرابکاری این کثافتارو باید اعدام کنن تا عبرت بقیه بشه
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      26 37
      پاسخ
      گردنشون بزنید تا دیگه از این غلط‌ها نکنن
    • داریوش IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      20 25
      پاسخ
      به این منافقان و تروریست‌های داعشی هیچگونه رحمی نشود...در اسرع وقت به درک واصل شوند
    • خون آبی IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      30 32
      پاسخ
      خیلی جالبه . هر غلطی که دلشون میخواد میکنن بعد میگن اشتباه کردیم !!!!!!!
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      19 8
      پاسخ
      اگرقتل نفس انجام داده باشند که حتمابایداعدام شونددرغیراینصورت کل مال واملاک اینهابایدبه نفع بیت المال مصادره شود ،واگرمالی هم ک نداشته باشند،بایدپابندالکتریکی به اینهابزنند وتمام عمرباقی مانده رامجانی درخدمت کشورباشند
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      21 21
      پاسخ
      یک مسجد یعنی کل ایران سوخته هجوم اراذل و اوباش جنایتی است که قابل بخشش نیست چون اهداف آنان از بین بردن اسلام است با اسلام جنگ دارند مؤضوع فقط گرانی نیست دشمنی با اسلام است
    • محمد رضا جوادی IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      5 9
      پاسخ
    • سعیدمحمدی IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      20 18
      پاسخ
      شرم براینهاکه بهشون انسان بگیم همین مانده بود خونه ی خداروحرمتشو ..... اشدمجازات به اینابدین لطفا
    • زینب IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      19 26
      پاسخ
      فقط تیر باران چند بار اعدام برن برزخ ادامه زندگی و رسیدگی پرونده شان .در برزخ و قیامت .
    • رویا IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      24 29
      پاسخ
      اعدامشان کنید بی سروصدا از نگاهشان معلومه چه نفرتی به ایران ایرانی دارن اینا صهیونیستی و کافر هستند
    • آزاد IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      34 8
      پاسخ
      باید اخلالگران نظم جامعه اعم از کسانی که ارز طلا برنج روغن خوراکی حتی تمام معیشت مردم را احتکار می کنند باید اعدام کرد
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      34 31
      پاسخ
      اینها اشتباه کردند درست ، ولی با اعدام هیچ چیز درست نمیشه ، خواهشاً مرگ و میر رو تعطیل کنید ، همه حق زندگی دارند، به حقوق دیگران احترام بزاریم و با هم مهربان باشیم
      • IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        3 1
        چون همه حق زندگی دارن کسانی که امنیت رو بر هم میزنن این حق از اونها گرفته میشه. مجازات یعنی همین. همه جای دنیا
      • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        6 2
        میگه اونا احترام گذاشتن که مابذاریم لطفاً درست قضاوت کنین برادران ماروزنده زنده شکنجه دادن وسوزوندن،ایها هم اگه رها بشن دوباره همین کار امیکنن
    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      17 22
      پاسخ
      سلام هرچه سریعتر اعدام بشن تا مردم احساس امنیت کنن خداوند لعنت شون کند این شیطان صفت ها را فقط اعدام
    • عباس IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      17 17
      پاسخ
      به این ها رحم نکنید
    • سهیلا IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      20 19
      پاسخ
      خسارت مالی ازشون بگیرید،،،چرا اعدم؟این چه عدالیتیه؟مگه آدم کشتند؟
    • هم وطن IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      14 11
      پاسخ
      باید اعدام بشن اینها که خانه خدا را آتش زدند حتما اقدام به کشتن هم وطنان هم کردند این اظهار پشیمانی دروغی بیش نیسن اگر اینه آزاد بشن حتما دفعه بعد جنایت بیشتری میکنند
    • مریم IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      4 3
      پاسخ
      چهره هاشون مثل شمر و یزید باید در ملاء عام اعدام بشن
    • علی US ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      5 1
      پاسخ
      کسانی که مسجد وقرآن آتیش زدن وبه پلیس وبسیج حمله کردند کشتن زخمی کردند فقط اعدام وعده ای که جرمشان ازاین هاکمتراست قطع هردودست ترحم برپلنگ تیزدندان ستمکاری بودبرگوسفندان
    • یک ایرانی IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      4 1
      پاسخ
      اینکه میگن پشیمان هستندوجوگیرشدنداگر اغتشاش ادامه داشت اگرهمون قاضی که صورتش مخفیه رومیدیدندهمون خیابان ۵۰ مترجلوتر با لباس مرتب ایا بهش حمله نمیکردند و ایاامثال اینهااین کارها رونکردندشایداینهالایه های چندم بودندکه همزمان بعضی داخل خیابان مردم رامیکشندوقت ندارنداماکن تشیع رواتش بزننداین مسولیت به اینهاازمدتها پیش سپرده شده بود وماهها پول ماموراسراییل وکومله بودن رومیگرفتند یه کودک این کاررونمیکنه مگه میشه کسی درخانه دعواکنه وپدرومادروخانواده ی خودروبکشه نه پس اینهااز قبل اماده ی تخریب واتش زدن بودند
    • هادیانفر IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      4 4
      پاسخ
      فقط باید اعدام شوند
    • Zgh IR ۰۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      5 3
      پاسخ
      اینا از سن و سالشون خجالت نمی کشن واقعا که، ناراحتی برو خودتو آتیش بزن حلق اویز کن چرا مسجد و قرآن میسوزنی بی شرف، هرکی از ایران خوشش نمیاد و ناراحته راه باز هررری ما به خائن و خود فروخته و وطن فروش هیچ احتیاجی نداریم نبودنشون به صرفه تره آب و نون این کشور میخوردید به دشمن دم تکون میدید خاک بر سرتون
    • ایرانی وطن پرست باغیرت IR ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      5 2
      پاسخ
      باسلام به ملت شریف وغیورایران.آدمی که کتاب آسمانی که خدانازل کرده برای اینکه بشربه راه راست هدایت بشه.آتش زدن کتاب خدایعنی جنگ باخدا. .یعنی این آدمها میخواستن حکومت کنن برمردم.بخدای یکتاقسم اگراین آدمها میتونستن کاری کنن.به ناموس مردم.بخصوص مؤمنان رحم نمی کردن.به شدت اینها نحس هستن ونفس کشیدنشون روی زمین خدانحسی میاره.خوشی زده زیردلشون وازشکم سیری این کارکردن.فکر کردن اون بچه پهلوی بیادکشورگل وبلبل میشه.
    • IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      5 2
      پاسخ
      باید اموال این وطن فروش ها و اشرار مصادره شده برای جبران خسارت‌های مادی وارد شده و بعد هم اعدام گردند و به جهنم رهسپار شوند ،کوچکترین تخفیف و ارفاق از ناحیه هر مقامی نسبت به این جانیان و آدم کشان خیانت به قرآن و خون شهداست
    • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      6 2
      پاسخ
      بعضیا کاملا مغرضانه نه به اعدام میگن چون با دین و مذهب مشکل دارند و آتش زدن خانه و کتاب خدا را مهم نمیدانن و چه بسا لذت هم میبرند، برید فکری به حال احوال بعد مرگتان بکنید که اونجا دیگه از این حرفا خبری نیست
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      6 1
      پاسخ
      فقط اعدامشان کنید اون هم صد بار
      • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        4 4
        خداوند ازکاربندش گذشت می‌کند واگراون خانه خانه خودش باشد ما نباید بجای الله مجازات کنیم انسان بودنم آرزوست
    • 1234 IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      3 2
      پاسخ
      همه می‌دانستند حق با حضرت علی است ولی با حضرت علی دشمنی میکردند. اینها دشمنان خدا هستند بله اینها ایران را دوست دارند ایرانی هستند ایران را دوست دارند ولی با ایرانی دشمنی میکنند مسجد ایرانیان را در تهران و هر جایی باشد آتش میزنند
    • سارا GB ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      5 1
      پاسخ
      اینها که مرتد هستند را بهشون رحم نکنید باید اینها را اعدام کرد البته باید اینها را سوزاند خدا ازشون نگذره بسیجیهای ما را اینها کشتن بهشون رحم نکنید اگه به ملت خیانت کردید و اینها را آزاد کردید مطمىن باشید روزی سراغ عزیزانتان میآیند وانها را میسوزنن چون قانون طبیعت این است اگه عزیز مردم را نادیده بگیرید خدا عزیزان را نادیده میگیره
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      4 2
      پاسخ
      این حیوان ها را باید آتش 🔥🔥🔥 زد
    • دخترایران IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      4 2
      پاسخ
      سلام به نظر من هم اعدام حداقل مجازات برای این کمتر از حیوانات می‌تونه باشه.
    • کردستان قهرمان IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      4 0
      پاسخ
      اری اینها را اعدام کنید دروغ میگن پشیمانی بخدا ولشان کنی از این بدتر میکنن و عضو داعش میشن اینان مسجد خدا آتش زدن باید آتش بزنید تا عبرت سایرین شود
    • زهرا محمودی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      3 0
      پاسخ
      این کفتارها رو فقط اعدام کنید
    • زهرا هریس IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      3 0
      پاسخ
      فقط اعدام
    • سید سجاد حسینی IR ۰۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      اگر سو سابقه نداشتن میگفتیم حالا اشتباه کرده ولی وقتی سو سابقه داره یعنی ارازل اوباشه اگر اعدام نشن ظلم به شهدا شده و مطمئنن سری بعد همین کار را خواهند کرد انشالله که خدا توبه ارازلی چون‌شما ها را نپذیرد کفتارهای ملعون
    • فدایی رهبر IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      بخشش خوب است سفارش خداست ولی در زمان بحران بخشش یعنی هیزم به اتش دشمن ...اینها خودشان را به خواب زدند اگر آزاد شوند سیاهی لشگر دشمن خواهند بود گاهی مجازات مجرم باعث درس دیگران می شود حالا هر جرمی چه اغتشاش چه دزدی بیت المال....نگذارید مردم تصور کنند هر کاری کنند کسی و قانونی برای پاسخگویی نیست
    • علیرضا ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      این مزدوران وطن فروش را فقط وفقط اعدام کنید ولا غیر
    • ع IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام هرسه نفرشان به اشد مجازات محکوم واعدامشان کنید
    • فاطمه IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بدترین عمل یک انسان آتش زدن وسایل عمومی ومسجد ای کاش مردم درک کنن اینا باید محاکمه بشن

