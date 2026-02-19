حجت‌الاسلام محمد حسین وحیدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان اظهار داشت: الحمدالله با فرا رسیدن ایام پربرکت ماه مبارک رمضان، امسال با یک طرح ویژه میزبان مردم مؤمن و انقلابی استان لرستان خواهیم بود.

ترویج ۳۰ آیه قرآن کریم در سطح استان

وی افزود: این برنامه با عنوان «طرح زندگی با آیه‌ها» طراحی شده است و در قالب آن، ۳۰ آیه از قرآن کریم به‌صورت هدفمند در میان مردم عزیز استان ترویج می‌شود تا عموم مردم با این آیات نورانی و مفاهیم کاربردی آن‌ها در زندگی روزمره آشنا شوند.

مشارکت مردمی و طراحی برنامه‌های متنوع

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه برای اجرای این طرح برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت گرفته است، گفت: برای تحقق اهداف «زندگی با آیه‌ها»، مسابقات قرآنی، برنامه‌های فرهنگی و طراحی‌های متنوعی پیش‌بینی شده و گروه‌های مختلف مردمی با انگیزه و دغدغه‌مند پای کار آمده‌اند.

همراهی دستگاه‌های حاکمیتی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی

وحیدی ادامه داد: علاوه بر گروه‌های مردمی، دستگاه‌های مختلف حاکمیتی نیز در ذیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان در اجرای این طرح مشارکت فعال دارند و این اقدام با حمایت و عنایت استاندار محترم لرستان، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی دنبال می‌شود.

گامی فرهنگی برای ورود به سال ۱۴۰۵

وی در پایان با تأکید بر آثار معنوی این طرح خاطرنشان کرد: امیدواریم اجرای موفق «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان امسال، برکتی برای مردم استان لرستان، مقدمه‌ای مبارک برای ورود به سال ۱۴۰۵ و مایه خیر و برکت برای ملت شریف ایران باشد.