۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰

گامی فرهنگی برای ورود به ۱۴۰۵؛

«زندگی با آیه‌ها» گفتمان قرآنی ماه رمضان می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان از اجرای طرح ویژه «زندگی با آیه‌ها» همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد حسین وحیدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان اظهار داشت: الحمدالله با فرا رسیدن ایام پربرکت ماه مبارک رمضان، امسال با یک طرح ویژه میزبان مردم مؤمن و انقلابی استان لرستان خواهیم بود.

ترویج ۳۰ آیه قرآن کریم در سطح استان

وی افزود: این برنامه با عنوان «طرح زندگی با آیه‌ها» طراحی شده است و در قالب آن، ۳۰ آیه از قرآن کریم به‌صورت هدفمند در میان مردم عزیز استان ترویج می‌شود تا عموم مردم با این آیات نورانی و مفاهیم کاربردی آن‌ها در زندگی روزمره آشنا شوند.

مشارکت مردمی و طراحی برنامه‌های متنوع

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه برای اجرای این طرح برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت گرفته است، گفت: برای تحقق اهداف «زندگی با آیه‌ها»، مسابقات قرآنی، برنامه‌های فرهنگی و طراحی‌های متنوعی پیش‌بینی شده و گروه‌های مختلف مردمی با انگیزه و دغدغه‌مند پای کار آمده‌اند.

همراهی دستگاه‌های حاکمیتی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی

وحیدی ادامه داد: علاوه بر گروه‌های مردمی، دستگاه‌های مختلف حاکمیتی نیز در ذیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان در اجرای این طرح مشارکت فعال دارند و این اقدام با حمایت و عنایت استاندار محترم لرستان، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی دنبال می‌شود.

گامی فرهنگی برای ورود به سال ۱۴۰۵

وی در پایان با تأکید بر آثار معنوی این طرح خاطرنشان کرد: امیدواریم اجرای موفق «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان امسال، برکتی برای مردم استان لرستان، مقدمه‌ای مبارک برای ورود به سال ۱۴۰۵ و مایه خیر و برکت برای ملت شریف ایران باشد.

کد خبر 6754087

