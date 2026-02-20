امام جمعه شهرقدس: ماه رمضان فرصت «خودسازی و تقویت همدلی اجتماعی» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمزه محمدی، امام جمعه شهرقدس، در خطبههای نماز جمعه این شهر با تبریک فرارسیدن ماه رمضان، این ماه را «فرصتی بینظیر برای خودسازی و تقویت اراده» توصیف کرد و گفت: روزهداری میتواند به افزایش تقوا و کنترل رفتار فردی و اجتماعی منجر شود.
او با توصیه به نمازگزاران برای رعایت اخلاق در گفتار و رفتار افزود: جامعه اسلامی نیازمند همدلی و همراهی مؤمنان با یکدیگر است و به گفته او، تقویت آگاهی و مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند زمینهساز آیندهای بهتر باشد.
امام جمعه شهرقدس در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه امروز با اشاره به تحولات سیاسی و رسانهای، از آنچه «دشمنی سازمانیافته و رسانهای» علیه ایران خواند سخن گفت و تأکید کرد: جوانان و نوجوانان باید نسبت به جریانهای خبری و فضای مجازی آگاهانه برخورد کنند.
او همچنین به راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و آن را نشانهای از حمایت مردمی دانست و گفت: مخالفان جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته تلاشهایی برای فشار بر کشور داشتهاند که با شکست مواجه شده است.
محمدی در ادامه، نقش معلمان و استادان دانشگاه را در آگاهیبخشی به نسل جوان مهم توصیف کرد و خواستار افزایش فعالیتهای روشنگرانه در برابر آنچه «جنگ رسانهای» نامید شد.
وی در پایان با اشاره به روابط خارجی و سیاستهای آمریکا گفت: ایران زیر بار زورگویی نمیرود.
وی تأکید کرد: مردم ایران در هر شرایطی پیروز خواهند بود.
