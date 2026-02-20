پرسپولیس یک بحران زده دیگر را خوشحال کرد/ شکست تحقیرآمیز مقابل خیبر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۹ امشب جمعه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل جاری پیگیری شد که این بازی با پیروزی ۲ بر یک میهمان خرم‌آبادی همراه بود.

سرگیف(٨٩) برای پرسپولیس و سیداحسان حسینی (۱۱) و اسماعیل بابایی (۷۲) برای خیبر گلزنی کردند.

ترکیب پرسپولیس

پیام نیازمند، امید عالیشاه(۷۵ - محمد عمری)، حسین ابرقویی، سروش رفیعی (۵۹ - امیرحسین محمودی)، مرتضی پورعلی گنجی، علی علیپور(۸۵ - رضا شکاری)، ایگور سرگیف، فرزین معامله‌گری، تیوی بیفوما(۵۹ - اوستون ارونوف)، دنیل گرا و مارکو باکیچ(۷۵- میلاد سرلک).

ترکیب خیبر خرم‌آباد

حسین پورحمیدی، عرفان معصومی(۴۶- عارف قزل)، احسان حسینی(۷۲- علیرضا آراسته)، مسعود محمدی، سبحان پسندیده، اسماعیل بابایی، فردین یوسفی، مهدی گودرزی، محسن سفیدچغایی، امیرحسین فارسی(۶۱- محمد آقاجانپور) و عیسی مرادی(۴۶- علی خانزادی).

باز هم گل خوردن از همان ناحیه همیشگی!

بازی در حالی با توجه ویژه دو تیم به بازی مستقیم آغاز شد که خیبر خرم آباد با آگاهی از ضعف در دفاع چپ پرسپولیس سعی داشت از همان ناحیه با ارسال های بلند دروازه نیازمند را با خطر روبرو کند شیوه ای که خیلی زود به جواب داد و خیبری ها روی ارسال بلند هافبک خود و ضربه سر احسان حسینی به راحتی به گل رسیدند. پیام نیازمند دروازه‌بان پرسپولیس هرچقدر تلاش کرد توپ را بگیرد ناموفق بود تا همین موضوع تاسف اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی سرخ ها را به همراه داشته باشد.

پرسپولیس برای جبران گل خورده سعی داشت از شوت های پشت محوطه جریمه و نفوذ به عمق دفاع خیبر استفاده کند اما شوت عالیشاه در دقیقه ۲۶ به بیرون رفت و شوت علیپور در دقیقه ۴۲ را پورحمیدی در آغوش گرفت تا نیمه اول با همین یک گل به پایان برسد.

البته خیبری ها در دقیقه ۴۴ روی شوت سرکش فردین یوسفی می توانستند گل دوم را به ثمر برسانند اما نیازمند آن را دفع کرد.

از تیر تا تور در نیمه دوم

نیمه دوم با تغییرات خیبر برای مدیریت گل زده همراه بود تا آنها با فشردگی در نیمه خودی دنبال حفظ نتیحه باشند.

با این حال پرسپولیس برای رسیدن به گل تساوی تصمیم گرفت به کناره های زمین برود تا با ارسال توپ به گل برسد. تصمیمی که با خروج دو بازیکن میانه میدان و ورود هافبک های سرعتی نظیر ارونوف همراه بود.

فرزین معامله‌گری در دقیقه ۶۰ با ارسال کرنر خود توانست خطرناک ترین موقعیت را روی دروازه خیبر ایجاد کند تا توپ با سایش روی سر علیپور جلوی پای سرگیف بیفتد آنا مهاجم ازبک ها از یکقدمی دروازه توم را به تیر زد تا آه و افسوس برای پرسپولیس باشد.

پس از این صحنه، خیبر سعی کرد روی ضدحمله ها نقش آفرینی کند. آنها در دقیقه ۶۴ روی شوت محمودی از روی ضربه آزاد موقعیت خطرناک دیگری را ایحاد کردند که نیازمند آن را دفع کرد.

خیبر در ادامه با بازی مستقیم و رو به جلوی خود سعی کرد از فضای پشت محوطه جریمه حریف استفاده کند تا اینکه عارف قزل در دقیقه ۷۱ توسط دنیل گرا در محوطه جریمه با خطا متوقف شد تا حیدری داور بازی، نقطه پنالتی را نشان داده و اسماعیل بابایی گل دوم را به ثمر برساند.

اوسمار ویه را برای جلوگیری از پنجمین باخت تیمش در دور برگشت باز هم دست به تغییر هافبک ها زد تا با ورود سرلک و عمری بتواند فشار مضاعف روی دروازه حریف ایحاد کند اما آنها هم کمکی به بحران تاکتیکی این تیم نکردند.

خیبر در دقیقه ۸۲ بار دیگر روی ارسال مستقیم از دفاع به حمله باعث ایجاد موقعیت برای قزل شد اما مهاجم خیبر پس از جا گذاشتن پورعلی گنجی نتوانست در مصاف تک به تک با نیازمند، آن را به گل سوم تبدیل کند.

در فاصله یک دقیقه مانده به پایان این دیدار محمودی که دقایقی قبل وارد زمین شده بود توپی را روی دروازه خیبر ارسال کرد که دفع ناقص باعث شد توپ روی سر سرگیف فرود بیاید و او دروازه خالی را باز کرد تا فاصله به حداقل برسد.

خیبر با این پیروزی ۲۹ امتیازی شد و به رتبه هشتم جدول صعود کرد. پرسپولیس هم سومین باخت متوالی خود را متحمل شد تا همچنان با ۳۴ امتیاز در رتبه پنجم جا خوش کند.