تشییع پیکر محمد قمی در پاکدشت؛ وداع مردم با نماینده پیشین مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم محمد قمی، نماینده پیشین مردم ورامین و پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر جمعه با حضور پرشمار شهروندان، خانوادههای شهدا و مسئولان کشوری و محلی در پاکدشت تشییع شد.
این مراسم از مسجد جامع امیرالمؤمنین(ع) آغاز شد و تا گلزار شهدای ده امام ادامه یافت؛ جایی که پیکر او در کنار مزار شهدای منطقه به خاک سپرده شد.
شرکتکنندگان با حضور گسترده خود، از سالها فعالیت سیاسی و اجتماعی این چهره محلی قدردانی کردند.
مرحوم قمی که از خانوادهای شناختهشده و دارای سابقه ایثارگری بود، برادر چند شهید و از فعالان سالهای نخست انقلاب اسلامی به شمار میرفت و در دورههای مختلف نمایندگی مجلس، بهعنوان یکی از چهرههای سیاسی منطقه جنوبشرق استان تهران شناخته میشد.
در مراسم تشییع، جمعی از مسئولان استانی و ملی، از جمله نمایندگان دولت و برخی مقامات اجرایی حضور داشتند.
سخنرانان این مراسم، خدمات او در حوزههای سیاسی و اجتماعی را بخشی از حافظه جمعی مردم منطقه توصیف کردند.
درگذشت این نماینده پیشین مجلس، واکنشها و پیامهای تسلیت متعددی را در میان فعالان سیاسی و اجتماعی منطقه به همراه داشته است.
وی برادر آیت الله محسن قمی، نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری بود.
