مراسم بزرگداشت مرحوم محمد قمی در پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت ، مرحوم محمد قمی، نماینده شش دوره مجلس شورای اسلامی، عصر یکشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری در مصلی امام خمینی(ره) پاکدشت برگزار شد.

در این آیین، شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره این چهره سیاسی، از نقش او در پیگیری مطالبات منطقه‌ای و همراهی با مردم جنوب‌شرق استان تهران یاد کردند.

مسئولان شهرستان‌های پاکدشت، ورامین، قرچک و پیشوا نیز در کنار خانواده‌های شهدا در این مراسم حضور داشتند.

هم‌زمان با برگزاری این مراسم، شماری از مسئولان کشوری و محلی با صدور پیام‌ها و بیانیه‌هایی، درگذشت این نماینده پیشین مجلس را به خانواده او و مردم پاکدشت تسلیت گفتند.

مرحوم قمی از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی در منطقه ورامین و پاکدشت بود که طی شش دوره نمایندگی مجلس، حوزه انتخابیه ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت را نمایندگی می‌کرد و به‌ویژه در پیگیری مسائل محلی و توسعه منطقه‌ای فعال بود. او پس از یک دوره بیماری، در سن ۷۳ سالگی درگذشت.

خانواده قمی نیز از خانواده‌های شناخته‌شده ایثارگر منطقه به شمار می‌روند و چند تن از اعضای این خانواده، از جمله پدر و برخی فرزندان، در شمار شهدای انقلاب و دفاع مقدس قرار دارند.