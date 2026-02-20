نامه میدری به وزیر اسبق کار آمریکا؛چهره آمریکا چگونه در ایران تغییرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت ریچ استاد بازنشسته دانشگاه برکلی است که وزیر کار در دولت کلینتون و عضو شورای تحول اقتصادی در دولت اوباما نیز بوده است.

مجله تایم او را یکی از ۱۰ وزیر موثر در تاریخ معاصر آمریکا نامیده است. وی در یادداشتش در روزنامه گاردین ترامپ را تهدیدی علیه تمدن بشری می‌نامد.

«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در پاسخ به یادداشت «رابرت ریچ»، به او نامه‌ای نوشته که متن آن امروز جمعه اول اسفندماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامه نیوزویک منتشر شده است.

متن کامل نوشته میدری در پی می‌آید:

« استاد محترم جناب آقای رابرت ریچ

سلام بر شما

با پیام یادداشت هشدار دهنده شما؛ «ترامپ تهدیدی علیه تمدن است» در گاردین، به تاریخ ۱۶ دی‌ماه کاملا موافقم. وظیفه جامعه متمدن دفاع از مظلوم در برابر ظالم است. در ادبیات دینی این امر به عنوان یک دستور آمده است «‌کونو للمظلوم عونا» یاور مظلومان باشید.

آمریکایی که مردم ایران قبل از جنگ جهانی دوم می‌شناختند جامعه‌ای متمدن بود. پس از انقلاب مشروطه (۱۹۰۵) اولین خزانه‌دار ایران یک آمریکایی بود، ویلیام مورگان شوستر سوم (William Morgan Shuster III؛ ۲۳ فوریه ۱۸۷۷ – ۲۶ مه ۱۹۶۰) که در سال ۱۹۱۱ به عنوان خزانه‌دار کشور به استخدام دولت ایران درآمد. آمریکائی دیگر، آرتور میلسپو (Arthur Millspaugh؛ ۲۳ مارس ۱۸۸۳ – ۱۹۵۵) بود او حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سال‌های ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. می‌دانید خزانه‌دار محرم اسرار یک کشور است که نشان از اعتماد ایرانی ها به آمریکایی‌های آن دوره دارد.

از سروده‌های ماندگار انقلاب مشروطه نوحه‌ای است که در ایام عاشورا مخصوصا در جنوب ایران می‌خوانند: نوحه سیصد گل سرخ یک گل نصرانی. این شعر به یاد شهادت سیصد ایرانی و یک آمریکایی که در تبریز در مقابل استبداد ایستادگی کردند سروده شد.

در این سرود با آهنگی حزن‌انگیز عزاداران امام حسین (ع) زمزمه می‌کنند:

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما را از چه می‌ترسانی گر ز سر بریده می‌ترسیدیم در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم.

گل نصرانی فردی بنام هُوارد کانْکْلین بَسْکِرْویل (انگلیسی: Howard Conklin Baskerville؛ ۱۰ آوریل ۱۸۸۵ – ۱۹ آوریل ۱۹۰۹) معلم آمریکاییِ مدرسه مموریال تبریز بود که در جریان جنبش مشروطه و تلاش برای شکستن محاصرهٔ تبریز کشته شد. او را «معلم فرمانده» لقب دادند و سه هزار نفر در تشییع جنازه اش شرکت کردند.

چهره‌ای که تا قبل از جنگ جهانی و قبل از کودتای ۱۳۳۲ مردم ایران از آمریکا می شناختند چهره‌ای بود که فرهیختگانی مانند شوستر و َسْکِرْویل در ذهن ایرانیان ساخته بودند.

اما نزدیک به هشتاد سال است، که ایرانیان و بسیاری از مردم جهان آمریکای دیگری می‌شناسند. ایران تنها کشوری نیست که آمریکا با کودتا در آن دست به مداخله زد شمار این کشورها حدود ۲۵ کشور است. ‌مداخلات و جنگ‌هایی مانند ویتنام و کشتار کودکان در غزه و امروز حمله به ونزوئلا و برنامه‌هایی که برای گرینلند، کلمبیا، مکزیک، نوار غزه و حتی کانادا طراحی شده است از آمریکا کشوری ظالم و به عبارت مرسوم در ایران جهانخوار ساخته است.»