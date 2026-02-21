میرزاده: اهدای خون جلوه عبادت در رمضان است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی و بهار قرآن را به عموم مردم شریف و ایثارگر کرمانشاه تبریک و تهنیت گفت.
وی اظهار داشت: حلول ماه مبارک رمضان فرصتی ارزشمند برای پیوند عبادت با خدمت به خلق است و اهدای خون در این روزهای پربرکت تجلی ایثار و بخشندگی مؤمنانی است که با اهدای قطرهای از خون خود حیاتی دوباره به بیماران نیازمند میبخشند و ثوابی مضاعف در درگاه الهی کسب میکنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به نقش بیبدیل مردم استان در عرصههای مختلف خدمترسانی افزود: فرهنگ اهدای خون در کرمانشاه همواره با روحیه ایثار، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی همراه بوده و در ماه مبارک رمضان این روحیه معنوی جلوهای مضاعف پیدا میکند.
میرزاده تصریح کرد: بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی در تمام ایام سال به ویژه در روزهای خاص و مناسبتهای مذهبی چشمانتظار همراهی مردم هستند و استمرار این سنت حسنه میتواند دغدغه مراکز درمانی را کاهش دهد.
وی در پایان این پیام ضمن دعوت از مردم نوعدوست استان برای استمرار این سنت حسنه در طول ماه مبارک، تاکید کرد: مراکز اهدای خون استان همچون گذشته آماده میزبانی از اهداکنندگان عزیز برای انجام این فریضه انسانی و معنوی هستند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه به تشریح برنامه زمانی فعالیت مرکز اهدای خون در ماه مبارک رمضان پرداخت و گفت: به منظور رفاه حال روزهداران عزیز و داوطلبان گرامی، مرکز اهدای خون کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری طبق برنامهریزی انجام شده آماده خدمترسانی است.
وی افزود: این مرکز از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۲۲ فعال است و در شبهای قدر نیز از ساعت ۸ الی ۲۳ پذیرای اهداکنندگان خواهد بود.
میرزاده تاکید کرد: اهدای خون جلوهای از عبادت خالصانه در ماه ضیافت الهی است و مردم مؤمن و نیکاندیش استان میتوانند با حضور در مرکز اهدای خون، در کنار بهرهمندی از برکات معنوی این ماه، در نجات جان بیماران نیز سهیم باشند.
