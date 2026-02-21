اهدای خون جلوه ای از عبادت خالصانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون، ضمن اعلام این مطلب گفت: اهدای خون یک صدقه جاریه و عمل به کار نیکی است که در کتاب آسمانی ما مسلمانان به آن تاکید شده است و آن نجات جان انسانها است.



بابک یکتاپرست با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده گفت: هر کس یک نفر را از مرگ نجات دهد انگار تمام جامعه را نجات داده است و چه فیض و برکتی بالا تر از این که در ماه نزول قرآن در حالی که مردمان میهمان سفره برکت الهی هستند، با اهدای خون ضمن انجام این سفارش نجات بخش قرآن ستایش پروردگار را با امتداد بخشیدن به زندگی هموطنان خود، جلوه گر سازند.

وی ماه مبارک رمضان را فرصتی برای بازنگری برنامه های زندگی دانست و افزود: چه خوب است که در روزهایی که به ذهن و بدن خود فرصت تزکیه و پاکسازی می دهیم، عادت های نجات بخشی چون اهدای خون را به سبک زندگی خود بیافزاییم.



یکتاپرست با اشاره به روزشمار ماه مبارک رمضان از منظر انتقال خون گفت: این روزشمار بهانه ای است که به ما یاد آور شود هر روز از ماه مبارک رمضان فرصتی است برای یک آغاز نجات بخش.



این روزشمار با یاد آوری پیوند انسانیت با رسالت ما به عنوان یک مسلمان، نیکی، نجات بخشی و یاری رساندن به دیگران را به عنوان یک سبک زندگی سالم و خداپسندانه یاد آور می شود.