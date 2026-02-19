اعلام ساعات فعالیت مرکز اهدای خون کرمانشاه در ماه رمضان

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تأمین مستمر ذخایر خونی در ایام ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: مرکز اهدای خون کرمانشاه با برنامهریزی انجامشده، آمادگی کامل برای خدمترسانی به مردم نوعدوست استان را دارد.
وی با بیان اینکه مرکز اهدای خون کرمانشاه در میدان فرمانداری واقع شده است، افزود: این مرکز در ماه مبارک رمضان از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب پذیرای داوطلبان اهدای خون خواهد بود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: در شبهای قدر و به منظور پاسخگویی به افزایش مراجعات مردمی، ساعت فعالیت مرکز افزایش یافته و پذیرش داوطلبان از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ شب انجام میشود.
میرزاده با تأکید بر اینکه اهدای خون در ماه مبارک رمضان نهتنها خللی در سلامت روزهداران ایجاد نمیکند، گفت: اهدای خون در این ماه مبارک، جلوهای از همدلی، نوعدوستی و عبادت خالصانه در ماه ضیافت الهی است.
وی از شهروندان خواست با حضور داوطلبانه و مستمر در مرکز اهدای خون، انتقال خون استان را در تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران یاری کنند.
نظر شما