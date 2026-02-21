خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزگاری که هیاهوی جهان گاهی صدای فطرت را کم رونق میکند، نسیمی از نور با عنوان پویش ملی «زندگی با آیهها»، برخاسته که عهد تازه میان انسان و کلام آسمانی است. این رویداد، فریاد میزند که کلام الهی نباید محدود به مراسم باشد، بلکه باید همچون نَفسِ تازه در تار و پود زندگی روزمره ما نفوذ کند تا زندگیمان آیینه تمامنمای هدایت شود.
سیر تحول راهبردی
نخستین گام رسمی این حرکت، در ۲۷ آبان ۱۴۰۲ با رونمایی از کتاب و پوستر طرح اولیه تحت عنوان «مستورا» در سازمان تبلیغات اسلامی برداشته شد. مرحلهای که بر حفظ موضوعی قرآن کریم متمرکز بود. اما هوشمندی دستاندرکاران، مسیر را تغییر داد و با دریافت بازخوردهای سازنده، طرح به سمت «تفهیم» و نفوذ عمیقتر هدایت شد.
این تحول ساختاری، در ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ با آغاز رسمی «پویش ملی زندگی با آیهها» همزمان با ماه مبارک رمضان محقق شد. استراتژی محتوایی این دوره، بر انتخاب دقیق ۳۰ آیه زندگیساز متمرکز بود که طراحی آن توسط اندیشمندان، مبانی اعتقادی مخاطبین را هدف گرفت.
تأیید حکیمانه و اثرگذاری ملی
اهمیت این پویش تا حدی بود که در ۲۲ فروردین ۱۴۰۳، رهبر معظم انقلاب در خطبه نماز عید فطر، صراحتاً از «شیوع تلاوت قرآن در بین اقشار مختلف» به عنوان یکی از نقاط برجسته ماه رمضان یاد کردند و از شکرگزاری بابت افزایش «جلوه قرآن و اُنس با قرآن در کشور» سخن گفتند که بازتاب روشنی از موفقیت این نهضت بود.
این نهضت، اکنون پهنه مرزهای ملی را فرا گرفته و به عرصههای استانی رسیده است. خراسان جنوبی طی دو سال گذشته رتبه اول مشارکت در این طرح نسبت به سرانه جمعیتی را کسب کرده و امسال نیز آماده برگزاری این رویداد مهم است.
برای واکاوی جزئیات اجرایی، ساعتی را پای گفتگو با حجتالاسلام حجت سالاری مکی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مینشینیم تا ابعاد توسعه این جریان فرهنگی و برنامههای آتی آن را در پرتو تجربه موفق گذشته، جویا شویم.
سخن آغازین شما پیرامون ماه مبارک رمضان با مخاطب چیست؟
نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی) فرمودند: «قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّهِ بالبرکه والرحمه و المغفره»؛ ماه خدا به شما روی آورده است و آوردههای این ماه را که پیغمبر (ص) برای ما رحمت، برکت و مغفرت بیان فرمودند.
حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَارًا لِخَلْقِهِ»؛ خداوند ماه رمضان را میدان آزمون و مسابقه برای خلقش قرار داده تا با اطاعت و عبادت به سمت رضایت او حرکت کنند.
این ماه، ماه بهار قرآن است. ماهی که خدای متعال در قرآن میفرماید: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ». تمام برکتها و رحمتهای این ماه، مربوط به همین حادثه عظیم و معجزه جاویدان پیامبر ماست.
امسال چه برنامههایی را در ماه مبارک رمضان پیشبینی کردهاید؟
در سطح استان با همکاری اضلاع مختلف مردمی ها، قرآنیها، مساجد، هیئات مذهبی و شهرداریها امسال شاهد گستره زیادی از کنش قرآنی در روزهای آینده خواهیم بود. فعالیتهای خوبی در شهرستانها شروع شده و مردم و مسئولین محلات برای تزئین محلهها و کوچههای خود با نصب بنر و آیات قرآن، همت کردهاند.
محور اصلی برنامههای امسال چیست؟
محور اصلی برنامههای امسال ما، همان طرح ملی «زندگی با آیهها» است. خراسان جنوبی به لطف الهی و به همت مردم، طلایهدار این طرح در کشور بوده و امیدواریم امسال نیز با پیشتازی به مصداق «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ»، این افتخار قرآنی برای استان تکرار شود.
از همه مردم بزرگوار، متدین، قرآنی، ولایی و انقلابی استان دعوت میکنم مانند دو سال گذشته، در این رویداد ملی مشارکت گسترده داشته باشند.
برای شروع، عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۸ پیامک کنند و به این نهضت ملی بپیوندند. سایت این طرح ملی با محصولات بسیار متنوعی از جمله کتاب، پوستر، محتوای دیجیتال، هوش مصنوعی و اپلیکیشن، برای همه گروههای سنی آماده شده است.
برای استان خراسان جنوبی چه برنامههای ویژهای دیگری دارید؟
کار ویژه امسال ما در خراسان جنوبی، جشنواره خانوادگی «رحیق» است. این جشنواره حول محور سوره مبارکه « انسان » طراحی شده و مردم عزیز میتوانند به صورت خانوادگی و در گروههای ۳ تا ۷ نفره در آن شرکت کنند.
مسابقات در مراحل شهرستانی و استانی برگزار میشود و در دهه آخر ماه مبارک رمضان، مرحله پایانی جشنواره با اهدای جوایز ارزشمند برگزار خواهد شد.
در مورد اصل طرح و کتاب آن توضیح بیشتری بدهید. امسال چه آیاتی با چه رویکردی انتخاب شدهاند؟
کتاب «امت قوی»، با عنوان «۳۰ فرمان برای فتح قلههای زندگی» محتوای اصلی طرح امسال است که در اختیار مردم قرار میگیرد. با همت استان، این کتاب با یکسوم قیمت در مرکز استان و شهرستانها در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
چشمانداز ما این است که طی سه سال، ۲۰۰ آیه که بیشتر در زندگی امروزه کاربرد دارد توسط مردم خوانده، فهم، حفظ و به آن عمل شود. خوشبختانه استقبال در استان خیلی خوب بوده است.
نقش هیئتهای مذهبی پیرامون تبیین طرح زندگی با آیهها چیست؟
نکته حائز اهمیت، ورود پررنگ هیئات مذهبی به این عرصه است. پارسال حدود ۴۰۰ هیئت از مجموع ۱۳۵۰ هیئت استان، پای کار «زندگی با آیهها» آمدند و امسال امیدواریم با هدف گذاری و همت مسئولین هیئات، این تعداد به ۷۰۰ هیات برسد و شاهد محافل قرآنی پرشوری در این عرصه باشیم.
با آغاز ماه مبارک رمضان و مشارکت در پویش «زندگی با آیهها»، بیایید با هم به جهاد تبیین بپردازیم و کلام خدا را در هر لحظه از زندگیامان جاری کنیم. هر قدم ما در این مسیر نه تنها به نزدیکی به خالق، بلکه به تزکیه روح و تقویت روابط انسانی میانجامد. امیدواریم با هم، دلهایمان را با نور آیات قرآن روشن کنیم و زندگیامان را سرشار از برکات الهی سازیم.
نظر شما