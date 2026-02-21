راه های شرکت در پویش بزرگ «زندگی با آیه ها»

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر، سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر ایران اسلامی طرح یا بهتر بگوییم پویش بزرگی را به نام زندگی با آیه ها برگزار کرده است. طرحی که سال قبل ۱۱ میلیون نفر در آن مشارکت داشته و امسال بین ۱۵ الی ۲۰ میلیمون نفر برایش هدفگذاری شده است.

این طرح ویژه ماه رمضان و البته برخی دیگر از مناسبت های دینی و مذهبی است که تلاش دارد تا آیات و معرفت قرآنی به زندگی روزه مردم ما راه پیدا کند و در واقع قرآن فقط خوانده نشود بلکه عمل به توصیه های آن به ویژه در ماه رمضان، محور این طرح است.

از آنجا که این طرح مسابقه پیامکی روزمره با جوایز ارزنده و البته معنوی نیز دارد بسیاری از مردم این سوال را می پرسند که چطور می توان در این پویش بزر مشارکت داشت.

در واقع علاوه بر اینکه دفاتر تبلیغات اسلامی استان سمنان و شماره های تماس آنها می توانند راهنمای مردم باشند، یکی از ساده ترین راه های کسب اطلاعات بیشتر درباره این پروژه وبسایت آن است.

وبسایتی به نام زندگی با آیه ها طراحی شده که شما می توانید آدرس آن را به این شرح وارد کنید و اطلاعات مفیدی از این طرح را داشته باشید. زندگی با آیه ها وبسایت

از سوی دیگر این پویش یک اپلیکیشن نیز طراحی کرده که روی تلفن های همراه به سادگی نصب می شود فقط کافی است بر روی این لینک کلیک کرده تا فایل اپلیکیشن برای شما ارسال شود: دانلود اپلیکیشن

اما راه دیگری هم وجود دارد برای پیوستن به پویش زندگی با آیه‌ها عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۴۴ ارسال کنید تا همه اطلاعات لازم برایتان ارسال شود.

با تعامل خوبی که رسانه ها با این طرح برقرار کرده اند اخبار مرتبط با زندگی با آیه ها را هم می توانید از این رسانه ها به خصوص خبرگزاری مهر استان سمنان که پوشش گسترده اختصاصی از این رویداد می دهد، دریافت کنید.

این پویش به همراه با قرعه کشی روزانه کربلای معلی و جوایز نقدی ارزنده هشت جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی همه روزه در ماه رمضان برگزار می شود.