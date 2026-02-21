جمع آوری ۵۹۲ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز در زاهدان

به گزارش خبرنگا مهر، سرهنگ حمید نوری، فرمانده انتظامی زاهدان صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم طی یک هفته گذشته در سطح شهرستان زاهدان به اجرا شد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به جمع آوری تعداد ۹۴ نفر سارق، ۳۰۱ نفر معتادمتجاهر، ۵۹۲ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز و ۲۵ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان تصریح کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۱۴ کیلو، ۲۰۱ گرم انواع موادمخدر و مقدار چهارهزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق، ۱۵ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۸۰ دستگاه خودرو، ۱۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شد.