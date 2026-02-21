سردار جاویدان: ۱۶۵ قبضه سلاح غیر مجاز جنگی در مرزهای کشور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان افزود: یکی از تهدیدات کشور ما ورود سلاح غیر مجاز به کشور است که با سیاست‌های استکبار صورت می‌گیرد تا در اختیار افراد ناآگاه برای استفاده برعیله مردم و امینت مردم قرار گیرد.

وی افزود: با تمرکز مرزبانی بر روی این موضوع، مرزبانان موفق شدند در چند روز گذشته ۱۶۵ قبضه سلاح جنگی در مرزهای ایران اسلامی کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: از این تعداد سلاح کشف شده ۳۰ قبضه کلت کمری و بقییه سلاح کلاشینکوف بوده است.

سردار جاودان گفت: با تلاش مرزبانان آذربایجان غربی هم در شبانه روز گذشته ۶۵ قبضه سلاح جنگی غیر مجار در مرزهای این استان کشف و ضبط شد.