به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فناوری نانو ایران، فرهنگ آزاد، مدیر مهندسی فروش شرکت دانشبنیان شیلر فرآیند پارس، به معرفی فناوری آمادهسازی سطوح فلزی و مقایسه پوشش تبدیلی نانوزیرکونیوم با پوششهای فسفاته پرداخت و این فناوری را گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت صنعتی و کاهش اثرات زیستمحیطی دانست.
وی با اشاره به سابقه فعالیت این شرکت گفت: این شرکت با بیش از ۲۰ سال تجربه و دارنده لوح تقدیر سازمان حفاظت محیطزیست، بهصورت کامل مواد شیمیایی آنودایزینگ و الکتروکالرینگ آلومینیوم را تولید میکند.
آزاد با اشاره به سبد محصولات این شرکت افزود: این شرکت دانشبنیان تولیدکننده پوششهای تبدیلی نانوزیرکونیوم و هگزافلوروزیرکونیک اسید بوده و همچنین بهعنوان اولین تولیدکننده سولفات قلع مایع در آسیا و تولیدکننده انواع ادتیوهای ریختهگری شناخته میشود.
وی دریافت گواهینامههای ISO ۹۰۰۱ و TUV را نشانهای از کیفیت محصولات و خدمات این شرکت عنوان کرد.
مدیر مهندسی فروش این شرکت دانشبنیان، در ادامه به مزیتهای فنی و اقتصادی پوششهای نانوزیرکونیومی پرداخت و گفت: استفاده از این پوششها حداقل ۲۵ درصد کاهش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم را به همراه دارد. این فرآیند در دمای محیط انجام میشود و نیازی به مصرف انرژی ندارد، در حالی که در روشهای فسفاته معمولاً انرژی و کنترلهای پیچیدهتری مورد نیاز است.
به گفته وی، نبود رسوب و لجن مزاحم، یکی از مهمترین تفاوتهای پوششهای نانوزیرکونیوم با فسفاتههاست که منجر به کاهش هزینههای نگهداری و افزایش پایداری خطوط تولید میشود. همچنین این پوششها خاصیت «مولتیمتال» دارند و امکان پوششدهی همزمان قطعات آهنی، آلومینیومی، گالوانیزه و سایر فلزات را فراهم میکنند.
آزاد سرعت بالای واکنش را از دیگر مزایای این فناوری دانست و تصریح کرد: پوشش نانوزیرکونیوم در بازه زمانی یک تا دو دقیقه تشکیل میشود که این موضوع بهرهوری خطوط تولید را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. وی مصرف بهینه آب، سهولت اپراتوری، سادگی مانیتورینگ فرآیند و نتایج مطلوبتر در تستهای مکانیکی را از دیگر ویژگیهای این پوششها برشمرد.
مدیر مهندسی فروش این شرکت دانشبنیان خود به کاربردهای صنعتی این محصولات اشاره کرد و گفت: پوششهای نانویی تولیدشده در این شرکت در صنایع مختلفی از جمله قطعات خودرو، لوازم خانگی، تابلوهای برق و فرآیندهای رنگ الکترودی (ED) مورد استفاده قرار گرفته و نتایج عملی موفقی را به همراه داشته است.
بهگفته وی، توسعه و بومیسازی پوششهای تبدیلی نانوزیرکونیوم میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات صنعتی، کاهش مصرف منابع و حرکت صنایع کشور به سمت فرآیندهای سبز و پایدار ایفا کند.
