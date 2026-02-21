کاتالیست ایرانی مصرف انرژی فولاد را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، محمد واربر، مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو با اشاره به جدیدترین دستاورد این مجموعه در حوزه فناوری‌های کاتالیستی گفت: در مسیر تحقق خودکفایی فناورانه صنعت فولاد، شرکت با معرفی «کاتالیست اکتیو نسل سوم» با عملکرد بهبودیافته گامی بلند در طراحی و ساخت کاتالیست‌های پیشرفته برداشته است. این محصول با تکیه بر نوآوری در طراحی هندسی، اصلاح ترکیب شیمیایی و بهره‌گیری از فناوری‌های بومی، عملکردی فراتر از نسل‌های پیشین و نمونه‌های خارجی دارد.

او افزود: در این نسل جدید، استفاده از طراحی دوسر گنبدی سبب افزایش سطح تماس مؤثر گاز با کاتالیست و کاهش افت فشار در بستر واکنش شده است. همچنین به‌کارگیری ارتقادهنده‌های اختصاصی در فرمولاسیون باعث توزیع بهتر فلز فعال نیکل، افزایش پایداری حرارتی و مقاومت در برابر سینترینگ فاز فعال در دماهای بالا شده است.

به گفته واربر، استفاده از آلومیناهای متنوع با ترکیب فازی بهینه نیز منجر به استحکام مکانیکی بیشتر، بهبود ویژگی‌های سطحی و کاهش رسوب کربن در فرآیند احیا می‌شود. ترکیب این عوامل همراه با شکل‌دهی دقیق ذرات و سینترینگ کنترل‌شده، منجر به یکنواختی ساختاری بالا و ارتقای چشمگیر عملکرد صنعتی کاتالیست شده است.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت سرو در ادامه با اشاره به ویژگی‌های عملیاتی این محصول بیان کرد: کاتالیست اکتیو بهبودیافته با فعالیت بالا در دمای پایین‌تر و عمر عملیاتی بیشتر، بهره‌وری واحدهای احیای مستقیم (DRI) را افزایش می‌دهد. این محصول علاوه بر جایگزینی پایدار و رقابتی برای نمونه‌های وارداتی، به‌دلیل کیفیت فنی بالا و انطباق کامل با نیازهای واحدهای صنعتی، قابلیت عرضه در بازارهای بین‌المللی را نیز دارد.

این فعال فناور، درباره جنبه‌های نوآورانه طراحی بیان کرد: ما در حوزه کاتالیست‌های ریفرمینگ متان فعالیت داریم. این محصول، نسل سوم کاتالیست ماست. برای نخستین‌بار در جهان از طراحی هندسی دوسر گنبدی استفاده کرده‌ایم که موجب افزایش نسبت سطح به حجم و در نتیجه افزایش نرخ تماس با متان می‌شود. این ویژگی باعث افزایش سرعت واکنش، کاهش دمای مورد نیاز، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش ظرفیت تولید واحد می‌شود. از سوی دیگر، این طراحی افت فشار در تیوب‌های فرآیندی را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.

او افزود: برای ارتقای عملکرد مکانیکی کاتالیست، از پروموتر اختصاصی استفاده کرده‌ایم که پایداری را در شرایط عملیاتی سخت افزایش می‌دهد. اصلاح ترکیب شیمیایی پایه نیز موجب ایجاد تخلخل بیشتر (Porosity) و دوام بالاتر در طول عمر محصول شده است.

واربر در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: این کاتالیست در سال گذشته در واحد احیای مستقیم شرکت فولاد میانه نصب و راه‌اندازی شد و تاکنون عملکرد بسیار موفقی داشته است. استفاده از آن موجب صرفه‌جویی ارزی سالانه حدود ۹ میلیون دلار شده؛ رقمی که پیش‌تر برای واردات این نوع کاتالیست پرداخت می‌شد.

وی افزود: عمر مفید این کاتالیست بسته به شرایط عملیاتی بین ۵ تا ۱۰ سال است.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت سرو در پایان خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته، شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو علاوه بر این محصول، در سایر حوزه‌های فناورانه نیز فعال بوده و تاکنون به چهار کشور روسیه، عراق، ازبکستان و ونزوئلا صادرات داشته است. مجموع ارزآوری حاصل از این صادرات در همین دوره بیش از ۵۰ میلیون دلار بوده است.