بودجه ۱۴۰۵ تقدیم شورای نگهبان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یوسفی اعلام کرد: هفته گذشته پرونده بررسی الزامات، احکام و جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی بسته شد و این لایحه تقدیم شورای نگهبان شد.

وی ادامه داد: البته مصوبات مجلس درباره الزامات بودجه زودتر به شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان به صورت غیررسمی بررسی‌های خود را آغاز کرده بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: طبق قانون، شورای نگهبان تا ۱۰ روز فرصت دارد که نظر نهایی خود را در خصوص لایحه بودجه به مجلس ارائه کند که اگر مواردی برای اصلاح وجود داشته باشد، مجلس نسبت به آن اقدام کند. البته با توجه به کمبود وقت، این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان به صورت کامل از این وقت استفاده نکند.

یوسفی گفت: بر این اساس، احتمالا از هفته دوم اسفند یعنی هفته بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، ایرادات و اشکلات احتمالی شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه در دستور مجلس قرار گیرد.