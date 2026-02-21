۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسات فوق‌العاده هیئت نظارت مجمع تشخیص

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی مصوبه مجلس در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۵ از روز یکشنبه برای تسریع در رسیدگی در جلسات فوق‌العاده هیات عالی نظارت مجمع تشخیص آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۵ از روز یکشنبه برای تسریع در رسیدگی در جلسات فوق العاده هیات عالی نظارت مجمع تشخیص آغاز می شود.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دبیرخانه مجمع از روز چهارشنبه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه را آغاز کرد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز صبح امروز برگزار شد.

اكرم سادات حسيني شبستري

