محکومیت ۲۸ میلیاردی قاچاقچی سوخت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور اظهار کرد: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میناب به پرونده قاچاق ۲۹ هزار لیتر نفتگاز به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل سوخت یارانه ای تخلف قاچاق را محرز و متخلف را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

حسن پور گفت: شعبه همچنین برای شناور حامل سوخت قاچاق سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۳۱۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: مأموران پایگاه دریابانی شهرستان میناب این میزان سوخت را از یک فروند شناور کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.