جریمه بیش از ۳۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور اظهار کرد: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی میناب به پرونده قاچاق ۲۶ هزار و ۶۰۰ لیتر نفتگاز به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال و یک دستگاه موتور شناور ۲۰۰ اسب بخار به ارزش چهار میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل سوخت قاچاق، تخلف قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت و موتور شناور متخلف را به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: شعبه همچنین چهار میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال بابت شناور حامل سوخت قاچاق به جریمه متخلف اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۳۲ میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: مأموران پایگاه دریابانی میناب، این میزان سوخت را از یک فروند شناور کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.