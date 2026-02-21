شناسنامه دار شدن ۱۷۰۰ هکتار از باغات میاندورود

فاطمه عباسپوردر گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: شناسنامه دار کردن باغات در سطح ۱۷۳۰ هکتار از باغات شهرستان میاندورود انجام شده و این طرح با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و مدیریت بهینه تولید در دست اجراست.
عباسپور با اشاره به ثبت اطلاعات ۲۰۹۷ قطعه باغی در سامانههای مربوطه افزود: فرآیند شناسنامه دار کردن باغات ادامه دارد و هدف نهایی پوشش کامل تمامی ۱۲ هزار هکتار باغات شهرستان است.
وی تصریح کرد: شناسنامه دار کردن باغات امکان برنامهریزی اصولی برای تولید، تأمین نهادهها و پیشبینی میزان محصول را فراهم میکند و منجر به مدیریت بهینه منابع آب و خاک و افزایش بهرهوری خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود در پایان گفت: با تداوم این فرآیند و همکاری کشاورزان، گامی اساسی در جهت توسعه پایدار کشاورزی منطقه برداشته میشود و حرکت به سمت کشاورزی نوین و هوشمند در شهرستان میاندورود سرعت خواهد گرفت.
