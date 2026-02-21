  1. استانها
  2. مازندران
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

شناسنامه دار شدن ۱۷۰۰ هکتار از باغات میاندورود

میاندورود -مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از حرکت به سمت کشاورزی نوین و هوشمند خبر داد و گفت: بیش از ۱۷۰۰ هکتار از باغات این شهرستان شناسنامه دار شده است.

فاطمه عباسپوردر گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: شناسنامه دار کردن باغات در سطح ۱۷۳۰ هکتار از باغات شهرستان میاندورود انجام شده و این طرح با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و مدیریت بهینه تولید در دست اجراست.

عباسپور با اشاره به ثبت اطلاعات ۲۰۹۷ قطعه باغی در سامانه‌های مربوطه افزود: فرآیند شناسنامه دار کردن باغات ادامه دارد و هدف نهایی پوشش کامل تمامی ۱۲ هزار هکتار باغات شهرستان است.

وی تصریح کرد: شناسنامه دار کردن باغات امکان برنامه‌ریزی اصولی برای تولید، تأمین نهاده‌ها و پیش‌بینی میزان محصول را فراهم می‌کند و منجر به مدیریت بهینه منابع آب و خاک و افزایش بهره‌وری خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود در پایان گفت: با تداوم این فرآیند و همکاری کشاورزان، گامی اساسی در جهت توسعه پایدار کشاورزی منطقه برداشته می‌شود و حرکت به سمت کشاورزی نوین و هوشمند در شهرستان میاندورود سرعت خواهد گرفت.

کد خبر 6755318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها