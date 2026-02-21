توزیع ۴۵ هزار تن کود اوره در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی، صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت برنامه غذایی گندم و جو اظهار کرد: یکی از مراحل کلیدی در تغذیه این محصولات، بازه زمانی سه‌برگه شدن تا شروع پنجه‌زنی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری عملکرد نهایی دارد.

وی افزود: تغذیه اصولی در این مرحله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حتی اگر به هر خوشه گندم تنها یک بذر اضافه شود، عملکرد نهایی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار افزایش می‌یابد.

محمدی در ادامه به موضوع مصرف کود سرک اشاره کرد و گفت: مصرف کود سرک بیشتر در خصوص کودهای نیتروژنه و پتاسه، به‌ویژه کلرور پتاسیم، رایج است. در شرایطی که نیتروژن در خاک دچار شست‌وشو می‌شود، معمولاً ۲۵ تا حداکثر ۵۰ درصد از کل نیتروژن مصرفی پیش از کشت و مابقی، یعنی ۵۰ تا ۷۵ درصد، به‌صورت سرک در مراحل آغاز پنجه‌زنی، ساقه‌دهی، خوشه‌دهی و آبستنی به مزرعه داده می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اشاره به تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان اظهار کرد: در بازه زمانی کشت پاییزه، بیش از ۴۵ هزار تن کود اوره برای مزارع گندم توزیع شده است.

وی همچنین از تخصیص ۵۰ کیلوگرم کود اوره مازاد بر سهمیه به پیمانکاران تکثیری بذر گندم و جو خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیته فنی بذر استان، این میزان اوره علاوه بر سهمیه مصوب در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد که تاکنون ۱۴ تن از این سهمیه تحویل شده است.

محمدی به پیمانکاران تکثیری بذر توصیه کرد برای دریافت سهمیه مازاد خود به مراکز خدمات جهاد کشاورزی در حوزه شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: میزان کوددهی سرک باید بر اساس نیاز واقعی گیاه، نتایج آزمون خاک و نوع بافت خاک تعیین شود و زمان‌بندی مصرف نیز به شرایط بارندگی از نظر زمان، میزان و پراکنش وابسته است تا بیشترین کارایی در افزایش عملکرد محصول حاصل شود.