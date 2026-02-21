برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گیاهان دارویی در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقابیکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از طرح های ترویجی کشاورزی بخش بسطام اعلام کرد: کارگاه آموزشی کشت و پرورش گیاهان دارویی شرکت تعاونی تولید قلعه نوخرقان بخش بسطام برگزار شد.

وی درباره محورهای اصلی این کارگاه توضیح داد: این کارگاه در این کارگاه زنان روستایی با اصول صحیح کشت و پرورش و روش نگهداری داروهای گیاهی تا قبل از ارسال به بازار فروش آشنا شدند

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود همچنین بیان کرد: توانمندسازی زنان روستایی و تقویت روحیه اشتغالزایی از جمله راهکارهای موثری به شمار می رود که اثرات آن در درازمدت مشهود است.

آقابیکی اشتغالزایی علاوه بر ایجاد توانمندی اقتصادی برای زنان روستایی را هدف این دست کارگاه ها دانست و ابراز کرد: این آموزش ها باعث ارتقای نقش موثر زنان در عرصه های اقتصادی و توسعه روستایی می شود.

وی افزود: این کارگاه های آموزشی به همت بخش ترویج جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود به خصوص با محوریت روستاهای این شهرستان برگزار می شود.