پوشش ۱۱۴ درصدی واکسیناسیون فلج اطفال در کودکان زیر ۵ سال بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری با اعلام این خبر اظهار کرد: مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال ویژه کودکان زیر ۵ سال، ساکن در مناطق پرخطر و حاشیه شهر، از ۲۵ بهمن‌ماه آغاز و تا پایان بهمن ماه با مشارکت فعال تیم‌ های بهداشتی در سطح شهرستان اجرا شد.

زائری افزود: این طرح با تمرکز ویژه بر مناطق پرخطر، به صورت خانه‌ به‌ خانه توسط ۱۱۹ تیم عملیاتی، برای بیش از ۲۰ هزار کودک زیر ۵ سال اجرا شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی تیم‌های بهداشتی، مشارکت مردم را عامل کلیدی موفقیت این برنامه عنوان کرد و یادآور شد: تداوم چنین همکاری‌هایی تضمین‌کننده سلامت نسل آینده و ریشه‌کنی کامل بیماری فلج اطفال در کشور خواهد بود.