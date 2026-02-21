۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

پوشش ۱۱۴ درصدی واکسیناسیون فلج اطفال در کودکان زیر ۵ سال بندرعباس

بندرعباس- رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس از دستیابی به پوشش ۱۱۴ درصدی واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در مرحله دوم اجرای این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری با اعلام این خبر اظهار کرد: مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال ویژه کودکان زیر ۵ سال، ساکن در مناطق پرخطر و حاشیه شهر، از ۲۵ بهمن‌ماه آغاز و تا پایان بهمن ماه با مشارکت فعال تیم‌ های بهداشتی در سطح شهرستان اجرا شد.

زائری افزود: این طرح با تمرکز ویژه بر مناطق پرخطر، به صورت خانه‌ به‌ خانه توسط ۱۱۹ تیم عملیاتی، برای بیش از ۲۰ هزار کودک زیر ۵ سال اجرا شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی تیم‌های بهداشتی، مشارکت مردم را عامل کلیدی موفقیت این برنامه عنوان کرد و یادآور شد: تداوم چنین همکاری‌هایی تضمین‌کننده سلامت نسل آینده و ریشه‌کنی کامل بیماری فلج اطفال در کشور خواهد بود.

کد خبر 6755480

