۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

اعضای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون تکواندو مشخص شدند

۶ تکواندوکار به عضویت کمیسیون ورزشکاران فدراسیون تکواندو در آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون ورزشکاران فدراسیون تکواندو با حضور اعضا برگزار شد که در نهایت ۶ نفر به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند:

۱ - مهران برخورداری ۲ - آرین سلیمی ۳ - حامد حق شناس ۴ - ناهید کیانی ۵- مبینا نعمت زاده ۶ - زهرا رحیمی

    پرنیا رحیمی IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      عالی

