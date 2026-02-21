حجت الاسلام مهدی دادآفرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی «قرارگاه تبلیغ دانش‌آموزی» در ماه مبارک رمضان در یزد گفت: این قرارگاه با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های فرهنگی استان و با مشارکت و همکاری مشترک اداره کل آموزش و پرورش، حوزه علمیه برادران، حوزه علمیه خواهران و اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به ساختار مأموریتی این قرارگاه، تصریح کرد: قرارگاه تبلیغ دانش‌آموزی فعالیت‌های خود را بر سه محور اصلی «توانمندسازی»، «شبکه‌سازی» و «پشتیبانی» از گروه‌های تبلیغی حوزوی متمرکز کرده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، محور اصلی این فعالیت‌ها را توجه ویژه به دانش‌آموزان مدارس شهرستان یزد با رویکرد امیدآفرینی و تبیین مؤثر دانست.

وی در تشریح اهداف این طرح افزود: راه‌اندازی این قرارداد، گامی اساسی در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در عرصه «جهاد تبیین» به شمار می‌رود. ما در این طرح به دنبال آن هستیم تا با بهره‌گیری از زبان روز و ابزارهای نوین، مفاهیم انقلابی و دستاوردهای نظام اسلامی را به نسل نوجوان منتقل کنیم.

دادآفرین تصریح کرد: در این مسیر، تنها به فعالیت‌های تبلیغی سنتی اکتفا نشده است. با استفاده از ظرفیت گروه‌های توانمند فرهنگی و رسانه‌ای، اقدام به تولید محتوای آموزشی و تأثیرگذار ویژه نسل نوجوان کرده‌ایم تا پیام‌های انقلاب اسلامی به درستی و با زبانی خلاقانه به مخاطبان اصلی خود منتقل شود.