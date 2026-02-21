  1. استانها
  2. یزد
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

رشد ۱۳ درصدی آمار داوطلبان شورای روستاها در استان یزد

یزد - دبیر ستاد انتخابات استان یزد گفت: تاکنون ۳ هزار و ۷۱۰ نفر ثبت‌نام خود را در هفتمین انتخابات شورای روستا در یزد تکمیل کرده‌اند که این آمار در مقایسه با گذشته رشد ۱۳ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری با اشاره به رشد قابل توجه ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یزد گفت: با توجه به صدور دستور وزیر کشور برای آغاز فرآیند اجرایی انتخابات ثبت‌نام داوطلبان در بخش شوراهای اسلامی شهر با استقبال خوبی همراه بود و نزدیک به ۷۰ درصد رشد ثبت‌نامی را در حوزه شهری شاهد بودیم و در حوزه روستایی نیز استقبال مطلوبی صورت گرفت.

وی ادامه داد: با شروع بازه ثبت‌نام هفتمین انتخابات شورای اسلامی روستا در یزد ثبت‌نام داوطلبان هم از طریق سامانه جامع انتخابات و هم به‌صورت حضوری در بخشداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شد و تاکنون ۳ هزار و ۷۱۰ نفر ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند. البته ممکن است تعداد اندکی نیز به این آمار افزوده شود، چرا که برخی افراد در حال تکمیل مدارک و نهایی‌سازی پرونده خود در سامانه هستند.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد تصریح کرد: در دوره گذشته ۳ هزار و ۲۷۶ نفر در حوزه روستاها ثبت‌نام کرده بودند که امسال با افزایش ۴۳۴ نفری، رشد ۱۳ درصدی را در این بخش شاهد هستیم. این داوطلبان در ۴۰۶ روستای استان برای تصدی یک‌هزار و ۲۷۶ کرسی شوراهای اسلامی روستا رقابت خواهند کرد.

وی بیان کرد: پس از طی مراحل قانونی و بررسی صلاحیت‌ها، اسامی نهایی داوطلبان اعلام می‌شود و انتخابات در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

سالاری همچنین درباره وضعیت شهر یزد گفت: با توجه به جمعیت شهر یزد، شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفره است و بر همین اساس شهروندان یزدی در روز انتخابات باید به ۱۱ نفر به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر یزد رأی دهند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها