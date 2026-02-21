رشد ۱۳ درصدی آمار داوطلبان شورای روستاها در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری با اشاره به رشد قابل توجه ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یزد گفت: با توجه به صدور دستور وزیر کشور برای آغاز فرآیند اجرایی انتخابات ثبتنام داوطلبان در بخش شوراهای اسلامی شهر با استقبال خوبی همراه بود و نزدیک به ۷۰ درصد رشد ثبتنامی را در حوزه شهری شاهد بودیم و در حوزه روستایی نیز استقبال مطلوبی صورت گرفت.
وی ادامه داد: با شروع بازه ثبتنام هفتمین انتخابات شورای اسلامی روستا در یزد ثبتنام داوطلبان هم از طریق سامانه جامع انتخابات و هم بهصورت حضوری در بخشداریها و دهیاریها انجام شد و تاکنون ۳ هزار و ۷۱۰ نفر ثبتنام خود را تکمیل کردهاند. البته ممکن است تعداد اندکی نیز به این آمار افزوده شود، چرا که برخی افراد در حال تکمیل مدارک و نهاییسازی پرونده خود در سامانه هستند.
دبیر ستاد انتخابات استان یزد تصریح کرد: در دوره گذشته ۳ هزار و ۲۷۶ نفر در حوزه روستاها ثبتنام کرده بودند که امسال با افزایش ۴۳۴ نفری، رشد ۱۳ درصدی را در این بخش شاهد هستیم. این داوطلبان در ۴۰۶ روستای استان برای تصدی یکهزار و ۲۷۶ کرسی شوراهای اسلامی روستا رقابت خواهند کرد.
وی بیان کرد: پس از طی مراحل قانونی و بررسی صلاحیتها، اسامی نهایی داوطلبان اعلام میشود و انتخابات در تاریخ ۱۱ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
سالاری همچنین درباره وضعیت شهر یزد گفت: با توجه به جمعیت شهر یزد، شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفره است و بر همین اساس شهروندان یزدی در روز انتخابات باید به ۱۱ نفر به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر یزد رأی دهند.
نظر شما